Sigfrido Ranucci svela di essere entrato in Rai con una "raccomandazione": chi gli ha dato la spinta

Il giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, ha rivelato di essere entrato in Rai grazie a una “raccomandazione”. A spingere per il suo ingresso nella Tv di Stato fu la segretaria di un alto dirigente di viale Mazzini, a cui lui dava lezioni di tennis. Ranucci ha anche dichiarato che non entrerà mai in politica, nonostante le tante richieste a lui pervenute dai partiti.

Come è entrato Sigfrido Ranucci in Rai: la “raccomandazione”

In un’intervista concessa a Il Foglio, Sigfrido Ranucci ha rivelato di essere entrato in Rai “con una raccomandazione“. “Non ho nessun problema a dirlo, niente di eroico”, ha aggiunto.

Il racconto del giornalista e conduttore di Report, che risale al 1989, vede protagonista “una segretaria di un alto dirigente di viale Mazzini“: “Le davo lezioni di tennis, mi facevo pagare ‘in nero’. Meno male che allora non c’era Report, altrimenti mi avrebbero fatto il paiolo!”.

ANSA

Il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci.

Gli inizi di Sigfrido Ranucci in Rai

Sigfrido Ranucci ha poi raccontato quali furono le sue prime esperienze in Rai: “Mi fecero entrare come assistente ai programmi. La trasmissione si chiamava ‘Domenica sul tre’ e andava in onda il lunedì dopo la mezzanotte perché, diciamolo, non era proprio un capolavoro”.

Sigfrido Ranucci sbarcherà in politica? Il suo annuncio

Nel corso dell’intervista, Ranucci ha anche parlato del suo rapporto con la politica: “Ho avuto una sola tessera di partito, quella della Dc, corrente sbardelliana”.

Poi l’annuncio: “Non entrerò mai in politica. Non mi interessa e non mi identifico in nessuno dei partiti che adesso mi tirano per la giacchetta”.

Il giornalista ha confidato di aver ricevuto numerose proposte in tal senso: “Me l’hanno chiesto tante volte, in passato e di recente”.

E alla domanda “Ti hanno chiesto di fare il sindaco, come successo a Bruno Vespa?”, ha risposto: “Mi hanno proposto cose un po’ più importanti”. L’intervistatore lo ha incalzato: “Il ministro?”. “Non esageriamo”, la replica finale di Sigfrido Ranucci.