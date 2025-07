Sigfrido Ranucci tira in ballo Sergio Mattarella nella crociata contro la Rai: "Prima volta che interviene"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Continua lo scontro tra Sigfrido Ranucci e i vertici Rai, dopo i tagli delle puntate e del potere di firma su contratti e gestione di Report. Il giornalista tira in ballo anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha rimproverato il Parlamento per l’impasse in commissione Vigilanza sulla nomina del presidente Rai, definendola un “quadro sconfortante”.

Sigfrido Ranucci tira in ballo Sergio Mattarella sulla Rai

“Mattarella interviene per la prima volta sulla Rai”. Così Sigfrido Ranucci in un post pubblicato su Facebook il 30 luglio lancia una frecciata ai vertici della tv pubblica chiamando in causa il Capo dello Stato.

Il giornalista responsabile di Report posta un lancio Ansa con le parole del presidente della Repubblica sulla Rai e sullo stallo relativo alla designazione del presidente di Viale Mazzini che va avanti da mesi.

IPA Sigfrido Ranucci, storico autore e conduttore di Report

Cosa ha detto Mattarella sulla Rai

Il “quadro offerto” nella commissione parlamentare di Vigilanza sulla nomina del presidente della Rai è “sconfortante“, ha detto Sergio Mattarella durante la tradizionale cerimonia del Ventaglio al Quirinale.

“La libertà vive del funzionamento delle istituzioni, non della loro paralisi“, ha detto il presidente della Repubblica, “bacchettando” il Parlamento per la mancata nomina del presidente Rai e per lo stallo che va avanti da mesi in commissione Vigilanza.

Mattarella ha parlato anche del nuovo regolamento europeo sulla libertà dei media che entrerà in vigore l’8 agosto e che l’Italia è chiamata a recepire.

La maggioranza ha presentato il testo base della riforma, ma con la sospensione dei lavori parlamentari per la pausa estiva se ne riparlerà a partire da settembre.

Lo scontro tra Sigfrido Ranucci e la Rai per Report

Da mesi va avanti uno scontro strisciante tra Sigfrido Ranucci e la Rai. Prima il ridimensionamento di Report con il taglio delle puntate nella prossima stagione, quattro in meno.

Seguito dalla mancata presenza del giornalista alla presentazione dei palinsesti per la nuova stagione.

Poi il presunto provvedimento disciplinare dopo la partecipazione di Ranucci a Otto e mezzo su La7, smentito dall’azienda ma confermato dal giornalista.

Da ultimo il “commissariamento” di Report: Ranucci non sarà più responsabile della struttura del programma di Rai 3 e non avrà più potere di firma su contratti, trasferte e questioni amministrative.