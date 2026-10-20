Sigfrido Ranucci va a Rainews, la decisione dopo l'addio a Report: "Torno da dove sono partito"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sigfrido Ranucci torna a Rainews. Dopo essere stato rimosso dalla conduzione di Report, il giornalista ha scelto la vicedirezione del canale all news con delega alle inchieste fra i possibili incarichi che gli erano stati proposti dalla Rai. Ranucci aveva già lavorato nella redazione di Rainews dal 1999 al 2006. Prosegue però la causa per il reintegro al programma di inchieste di Rai 3.

Sigfrido Ranucci torna a Rainews

Dopo aver portato via gli scatoloni con le sue cose dalla redazione di Report, Sigfrido Ranucci andrà a depositarli in quella di Rainews.

È ricaduta sulla vicedirezione del canale all news la scelta del giornalista, che entro oggi, 20 ottobre, doveva decidere tra i possibili incarichi alternativi proposti dalla Rai dopo la rimozione dalla conduzione del programma di inchieste di Rai 3.

ANSA

Ranucci torna quindi a Rainews, dove aveva gia lavorato dal 1999 al 2006, dal 2001 come inviato speciale.

In quegli anni aveva seguito come inviato i conflitti nei Balcani e in Medio Oriente e l’attentato dell’11 settembre 2001 a New York, realizzando diverse inchieste.

La scelta tra gli incarichi proposti dalla Rai

Dopo essere stato rimosso dalla conduzione di Report a fine agosto, la Rai gli aveva proposto tre possibili destinazioni.

La scelta di Ranucci è ricaduta sulla vicedirezione di Rainews, dove avrà la responsabilità delle inchieste.

Le altre due erano il Tg3, con delega ai podcast e agli speciali, e una corrispondenza dall’estero, al Cairo in Egitto.

Ranucci e il ricorso per Report

Il capitolo Report però non è ancora definitivamente chiuso per Ranucci, che aveva presentato un ricorso d’urgenza chiedendo il reintegro alla conduzione del programma.

Il Tribunale del lavoro di Roma aveva respinto la sua richiesta, ma il ricorso andrà comunque avanti nel merito.

Il giornalista ha presentato ricorso anche contro la sospensione di dieci giorni comminatagli dall’azienda a seguito dell’esame della sua condotta, ritenuta dal comitato etico Rai in contrasto con le regole aziendali.

Intanto la sua vecchia squadra è pronta al debutto: la prima puntata della nuova stagione di Report, con conduttori Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi, andrà in onda l’8 novembre.

Ranucci: “Torno da dove sono partito”

“Dopo giorni tormentati ho scelto di tornare a Rainews, il porto da cui ero salpato prima di approdare a Report“, scrive su Facebook Sigfrido Ranucci.

“Milena Gabanelli – racconta – mi chiamò dopo aver realizzato l’inchiesta che denunciò l’uso di armi chimiche da parte degli Stati Uniti, il fosforo bianco, a Falluja: un lavoro realizzato tra il 2004 e il 2005 che, per la prima volta nella sua storia, portò il nome della Rai nel mondo con uno scoop internazionale”.

“Torno da dove sono partito – continua il giornalista – con la certezza di aver fatto tutto ciò che dovevo e di aver contribuito per 20 lunghi anni al successo di una trasmissione come Report, fiore all’occhiello della televisione pubblica e del giornalismo d’inchiesta nazionale e internazionale”.

“Torno con il sorriso, che nessuna ingiustizia riuscirà a togliermi. E con la voglia intatta di combattere ancora le battaglie importanti per il nostro Paese. Quella – conclude – per la libertà di informazione: in difesa dei diritti, accanto ai più fragili e a chi, in questo Paese, non ha voce”.