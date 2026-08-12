Sigfrido Ranucci verso la sospensione e Report in onda senza conduttore, le ipotesi sulla nuova stagione Rai

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Si va verso la sospensione di Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report. Nelle scorse ore il vicepremier Matteo Salvini ha di fatto chiesto che il giornalista venga estromesso dalla trasmissione di Rai 3. Nel frattempo si è riunito il Comitato etico della Rai e voci non confermate sostengono che nelle prossime ore dovrebbe arrivare la relazione finale dell’organo interno della tv di Stato. Si prevede una sospensione. Non è escluso che Report a novembre torni in onda senza conduttore, come un insieme di servizi, che, tra l’altro, sono già in cantiere.

Report: Sigfrido Ranucci verso la sospensione dalla conduzione

La messa in onda senza conduzione, riferisce Il Corriere della Sera, sarebbe la soluzione di compromesso trovata dall’azienda, che, nel frattempo, cercherebbe un sostituto o una sostituta di Ranucci in vista della stagione successiva. Intanto il giornalista maturerebbe i requisiti della pensione.

Un’altra ipotesi al vaglio è quella della conduzione in tandem: affidare il programma a due giornalisti potrebbe contribuire a ridimensionare i protagonismi e, al tempo stesso, a evitare malumori, considerando che nella redazione di Report si respirerebbe già un clima di forte tensione. ANSA

Tornando all’intervento di Salvini, potrebbe avere ripercussioni sui tempi del probabile ‘defenestramento’ di Ranucci. Stando ancora alla ricostruzione del CorSera, qualcuno ieri ai piani alti della Rai osservava che quanto pronunciato dal leader della Lega potrebbe far slittare la decisione del Comitato etico in merito alla sospensione del giornalista, sempre a patto che sia stata presa questa decisione.

Motivo del presunto tergiversare da parte del Comitato? Sollevando Ranucci ora, ci sarebbe il rischio di far apparire la Rai in balia dei desiderata del governo.

Intanto Ranucci ha reagito sui social, rilanciando le parole di Salvini e incassando numerose dichiarazioni a proprio favore, tra le quali sono spiccate quelle di Pd e Avs.

Ranucci: perché la Procura parla di “manipolabilità”

Le conclusioni della Procura sul rapporto tra Ranucci e quello che viene ritenuto il mandante del suo attentato, Valter Lavitola, hanno escluso un coinvolgimento del giornalista nella vicenda, delineandone piuttosto il profilo di vittima.

Tuttavia, i ripetuti riferimenti della magistratura alla “manipolabilità” del conduttore , descritto quasi alla mercé del faccendiere, potrebbero finire sul tavolo del Comitato etico, sebbene nelle carte della Procura non emergano ingerenze di Lavitola nell’attività di Report.

Il possibile addebito, dunque, potrebbe essere questo: a chi guida una trasmissione d’inchiesta non dovrebbe mancare la lucidità necessaria per non cadere nelle trappole dei faccendieri.

Un altro aspetto della relazione che il Comitato ha potuto approfondire, dopo l’arresto di Lavitola, riguarda la riservatezza del materiale aziendale.

Il riferimento è alla lettera inviata a Ranucci dal direttore degli Approfondimenti, Paolo Corsini, con cui lo invitava a un maggiore equilibrio, e successivamente girata a Lavitola, così come a una circolare organizzativa siglata dall’amministratore delegato Giampaolo Rossi.

Si tratta di materiale riservato sul quale il Comitato dovrà fare le proprie valutazioni, anche se fonti sindacali sottolineano che Corsini, non essendo a sua volta direttore di testata, non avrebbe avuto titolo per intervenire nel merito delle scelte di Ranucci.

Di fronte a questo scenario, si sta cercando di capire se si possa davvero configurare l’ipotesi di una mancanza di requisiti per la conduzione di Report da parte di Ranucci.

Nel frattempo si attendono gli sviluppi del caso, in particolare l’interrogatorio di Lavitola, che si svolgerà nelle prossime ore e da cui potrebbero emergere nuovi elementi.

Chi potrebbe sostituire Ranucci

Come accennato, qualora Ranucci dovesse essere sospeso, Report potrebbe andare in onda nei prossimi mesi senza conduzione. Un’altra ipotesi è quella della doppia conduzione, che potrebbe essere affidata a Giorgio Mottola e Giulio Valesini, inviati del programma.

I vertici Rai, come riferisce Open, vorrebbero invece Federico Ruffo, dal 2020 conduttore di Mi manda Rai3. Ruffo, nelle intercettazioni tra Ranucci e Valter Lavitola, veniva descritto come fedelissimo di Giorgia Meloni e pronto a prendere il posto dell’attuale conduttore.