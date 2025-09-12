Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sigfrido Ranucci, conduttore di Report e popolare volto Rai, potrebbe lasciare la tv di Stato dopo le tensioni con alcuni dirigenti. Nel suo futuro ci sarebbe un trasferimento a La7. Il patron Urbano Cairo ha manifestato in più occasioni attestati di stima nei confronti di Ranucci ed entro la fine del mese di settembre è previsto un nuovo incontro che potrebbe rivelarsi decisivo per il passaggio a La7.

Cosa si sa sul passaggio di Sigfrido Ranucci dalla Rai a La7

A lanciare l’indiscrezione sul possibile trasferimento imminente di Sigfrido Ranucci dalla Rai a La7 è l’agenzia LaPresse, secondo cui ci sarà entro la fine del mese l’incontro decisivo tra Urbano Cairo, che ha più volte manifestato stima nei confronti del conduttore, e quest’ultimo per il suo eventuale passaggio a La7.

Ranucci approderebbe a La7 portando un programma di inchieste, che, però, non si chiamerà Report. Il nome della trasmissione, infatti, è di proprietà della Rai.

Il nuovo programma di Ranucci a La7 potrebbe presentare nel titolo una leggera modifica rispetto a quello originario, sulla falsariga di quanto fatto da Bianca Berlinguer, che trasformò il suo ‘Cartabianca’ in ‘È sempre Cartabianca’.

Il retroscena sui rapporti tra Cairo e Ranucci

Era stata sempre l’agenzia LaPresse, a luglio, a rivelare che il primo contatto tra Urbano Cairo e Sigfrido Ranucci risale allo scorso 1° giugno al Quirinale, durante un’iniziativa organizzata per la Festa della Repubblica.

Il patron di La7 si era complimentato con il giornalista e conduttore di Report e da quel momento sarebbero cominciate le manifestazioni di affetto.

Ranucci e la denuncia sulle puntate di Report tagliate

Ospite della festa del Fatto Quotidiano al Circo Massimo di Roma, Sigfrido Ranucci ha denunciato recentemente le difficoltà del giornalismo investigativo in Italia.

Secondo Ranucci, da un punto di vista dell’informazione, in Italia “viviamo in un Paese malato“.

Il giornalista e conduttore di Report ha detto: “Ci hanno tagliato quattro puntate, eppure il contratto di servizio della Rai prevede di valorizzare il giornalismo d’inchiesta. A firmarlo è stato il ministro dello Sviluppo Economico Urso, lo stesso che poi ha querelato quattro nostri colleghi”.