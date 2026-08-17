Sigfrido Ranucci verso una minore scorta dopo l'arresto di Valter Lavitola, Chiara Colosimo: "Cessato motivo"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Chiara Colosimo, presidente della Commissione antimafia, ritiene che l’attuale livello di scorta garantito a Sigfrido Ranucci non sia più giustificato dopo la confessione di Valter Lavitola, che si è autoaccusato di essere il mandante della bomba di Pomezia. L’imprenditore ha dichiarato di aver organizzato l’attentato proprio per aumentarla. La decisione nel merito spetta all’UCIS del Viminale.

La scorta di Ranucci potrebbe diminuire

La scorta di Sigfrido Ranucci era stata potenziata dopo l’esplosione registrata davanti alla sua abitazione di Campo Ascolano, a Pomezia. E tutto, almeno in base a quanto dichiarato da Valter Lavitola in sede di confessione, sarebbe quindi andato secondo i suoi piani.

Ora che Lavitola è in carcere, però, la presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo cambia registro, e ritiene che quel livello di tutela non abbia più ragione d’essere.

ANSA

Cosa ha detto Chiara Colosimo

Colosimo ne ha parlato al Corriere della Sera. “Sono stata io la prima a ritenere opportuno un aumento della tutela per Ranucci” ha ricordato. “Ma penso che dopo quanto emerso, al momento, non ha più motivo di essere così elevata”.

La presidente si è limitata a offrire un’opinione sul livello di protezione necessaria al giornalista, alla luce degli sviluppi sul caso, senza invece sbilanciarsi sul nodo più delicato dell’inchiesta. Ovvero se il conduttore di “Report” fosse informato in anticipo delle intenzioni di chi ha organizzato l’attentato.

Chi decide sulla scorta

La presidente della Commissione antimafia ha precisato però di non aver inoltrato alcuna richiesta formale al Viminale. La valutazione spetta infatti all’UCIS, l’ufficio del ministero dell’Interno competente in materia di sicurezza personale.

Ranucci dispone attualmente di una tutela superiore persino a quella della stessa Colosimo. Fonti qualificate riferiscono comunque che la presidente avrebbe già condiviso le proprie perplessità con il capo della polizia Vittorio Pisani e con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ribadendo un concetto già espresso in televisione a “Filorosso”.

Interpellata da Paolo Mieli sul suo eventuale cambio di opinione rispetto a sei mesi fa, Colosimo aveva infatti dichiarato: “Sono tra quanti hanno chiesto l’aumento della scorta per Ranucci. Oggi, tutto quello che è emerso, sinceramente, mi fa pensare che non fosse così necessario. Fermo restando che oggi lui resta vittima”.

La confessione di Lavitola è il nodo

Il cambio di posizione arriva dopo che Valter Lavitola, arrestato lo scorso 10 agosto, ha ammesso davanti al gip di Roma, durante un interrogatorio di garanzia di oltre cinque ore nel carcere di Rebibbia, di essere il mandante dell’azione dimostrativa compiuta nell’ottobre 2025.

Secondo quanto riferito dal suo difensore, l’avvocato Sergio Cola, Lavitola avrebbe agito “per il suo bene”, con l’obiettivo dichiarato di far ottenere all’amico giornalista una scorta più robusta. È esattamente ciò che è accaduto: dai due uomini iniziali si era infatti passati a un dispositivo di protezione più che quadruplicato.