Sigfrido Ranucci via da Report, Corsini direttore Approfondimenti Rai spera che non sia reintegrato: "Ucronia"

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“Speriamo non accada, non pensiamo possa accadere, è ucronia”. Così il direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini si esprime sulla possibilità che Sigfrido Ranucci venga reintegrato alla conduzione di Report. “Stiamo lavorando serenamente, pensiamo di essere nel giusto e di avere fatto tutto correttamente”, ha aggiunto il dirigente Rai.

Report, il direttore Rai Corsini contro Sigfrido Ranucci

Il direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini spera che Sigfrido Ranucci non venga reintegrato alla conduzione di Report.

“Ranucci reintegrato? Speriamo non accada”, ha detto il dirigente Rai a margine della conferenza stampa a Milano per la nuova stagione di 2 di picche, il programma di Rai 2 condotto da Tommaso Cerno.

ANSA

“Non pensiamo possa accadere, è ucronia“, ha detto parlando della possibilità che il Tribunale del lavoro di Roma decida per il reintegro del giornalista.

“Io quello che dovevo fare l’ho fatto. Stiamo lavorando serenamente, pensiamo di essere nel giusto e di avere fatto tutto correttamente”, ha aggiunto Corsini.

Ranucci, Gasparri: “Dubbi sui legami con Lavitola”

“Con un’interrogazione in Commissione Vigilanza Rai ho chiesto di sapere a che punto siano le verifiche condotte dalla Rai sulle attività svolte da Sigfrido Ranucci nei vari contesti che lo hanno visto coinvolto con Valter Lavitola“. Così a LaPresse il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

“Da Il Giornale – spiega Gasparri – apprendiamo che Ranucci avrebbe addirittura partecipato a cene finalizzate ad aiutare Lavitola nell’acquisto di locali che ospitano il ristorante Cefalù”.

“Tutto ciò denota la natura singolare dei rapporti tra Ranucci e Lavitola. Il che fa sorgere dei dubbi su un legame che potrebbe avere condizionato anche i contenuti delle attività televisive di Ranucci”.

“Poiché la Rai ha fatto degli accertamenti approfonditi che hanno portato ad alcune decisioni, sarebbe opportuno iniziare a capire pubblicamente, vista la rilevanza della questione e l’attenzione mediatica che la vicenda ha causato, quali siano state le conclusioni di tali verifiche”, ha concluso il senatore.

Ranucci: “Fake news”

Sul caso citato da Gasparri interviene lo stesso Sigfrido Ranucci, che bolla come fake news l’articolo del Giornale sulle cene con Lavitola e alcuni imprenditori.

“Alla cena che inchioderebbe Ranucci, Ranucci non c’è mai stato“, scrive il giornalista su Facebook.

Perché il 27 marzo 2024, spiega, aveva partecipato all’anteprima del film di Antonio Albanese Un mondo a parte diretto da Riccardo Milani, “a cui ho potuto fare personalmente i complimenti”.

“Ennesimo articolo necessario a gettare ombre”, chiosa Ranucci.

Il giornalista contesta anche un altro articolo “dei giornali di Angelucci parlamentare leghista e assenteista”, riguardo un suo presunto tentativo di togliere Report alla Rai.

“Non c’è stato alcun dialogo con Michele Santoro finalizzato a togliere Report alla Rai”, scrive Ranucci. “Ho sempre detto che oltre ad essere un marchio dell’azienda, una trasmissione simile è possibile realizzarla solo all’interno del servizio pubblico”.