Sigfrido Ranucci vice direttore di RaiNews con delega ad approfondimenti e inchieste, la reazione in redazione

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sigfrido Ranucci torna a lavorare attivamente nel giornalismo e lo fa nella redazione di Rai News. A quanto si apprende ricoprirà la carica di vicedirettore del canale televisivo all-news con la delega agli approfondimenti e alle inchieste della testata. Non è ancora stato chiarito o definito il ruolo del conduttore, ma non sembra esserci, secondo quanto apprende Adnkronos, una sua presenza in video. Per Ranucci è un ritorno alle origini, alla testata che lo nominò inviato speciale nel 2001.

Sigfrido Ranucci torna a RaiNews

Adnkronos apprende del rientro ufficiale nella squadra di RaiNews di Sigfrido Ranucci. Si tratta della redazione nella quale aveva lavorato dal 1999 al 2006, prima di Report.

Dall’agenzia si apprende che tornerà in Rai News con un incarico di vicedirettore del canale televisivo all-news e che avrà la delega agli approfondimenti e alle inchieste della testata.

Tra i vari format, anche quelli investigativi della trasmissione Spotlight. Sul suo ruolo, come il fatto di essere in video, non ci sono ancora conferme.

La reazione della redazione

Sempre Adnkronos riporta le parole di fonti interne alla testata, secondo le quali la redazione avrebbe accolto l’annuncio dell’arrivo del conduttore con un “mix di sentimenti contrastanti”.

Non ci sarebbe nessuna barricata contro di lui, ma c’è chi è scettico sul nuovo incarico. Nella redazione ci sono comunque persone che dichiarano apertamente la loro stima a Ranucci o quelli che sono stati definiti “fan ranucciani”.

Le parole di Ranucci

Ranucci ha scritto su Instagram di ringraziare il direttore Luca Terzulli e i colleghi del Tg3 che, dopo questo periodo complicato, hanno scelto di aprire le porte della testata che 36 anni fa gli ha permesso di muovere i suoi primi passi.

“Dopo giorni tormentati ho scelto di tornare a Rai News, il porto da cui ero salpato prima di approdare a Report”, ha scritto.

Prosegue dicendo di tornare da dove è partito con la certezza di aver fatto tutto ciò che doveva e di aver contribuito per 20 anni al successo della trasmissione Report, il fiore all’occhiello della televisione pubblica e del giornalismo d’inchiesta nazionale e internazionale.