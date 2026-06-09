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Un catamarano del valore di oltre 600 mila euro, battente bandiera britannica, è stato sequestrato a Olbia al termine di un’azione congiunta dell’Agenzia delle dogane di Sassari e del reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Cagliari, condotta con l’Adm di Olbia e i finanzieri della locale sezione operativa navale. I proprietari, due cittadini argentini, sono stati denunciati alla Procura di Tempio Pausania per ipotesi di reato di contrabbando, per aver introdotto e mantenuto il bene nel territorio dello Stato senza la prescritta dichiarazione doganale, e l’evasione dell’iva all’importazione quantificata in oltre 132.000 euro. La barca è ormeggiata in un cantiere navale nella zona industriale di Olbia: acquistata nel 2024, ha stazionato ininterrottamente nel territorio dell’Unione europea per un periodo superiore ai 18 mesi.