Signora costretta allo sfratto dai frati a Roma, la storia della 93enne Giovanna che dovrà lasciare casa

A 93 anni sarà costretta ad andarsene da casa, sfrattata dai frati. È la storia di Giovanna, un’anziana residente del centro di Roma, in un appartamento di via Rasella di proprietà di un ordine di frati, che dovrà lasciare dopo 56 anni. Una vicenda legata all’attualità dopo la proposta di legge di Fdi diretta a sfratti più rapidi a tutela dei proprietari.

La storia della 93enne Giovanna di Roma

L’ultranovantenne ha vissuto da sempre in quella strada che rappresenta un pezzo della storia d’Italia, dove il 23 marzo del 1944 si verificò l’attentato che portò il giorno dopo alla rappresaglia dei nazisti nell’eccidio delle Fosse Ardeatine.

"Ci sono venuta dopo che mi sono sposata e sono rimasta dove sono nata, che è il palazzo di fronte" ha raccontato la signora Giovanna all’inviata di Mattino cinque, spiegando di aver sempre pagato puntualmente l’affitto.

La notifica di sfratto dai frati

L’intero stabile e l’appartamento in cui la donna ha vissuto per 55 anni, unica inquilina in un palazzo di B&b, è di proprietà dell’arciconfraternita dei santi Ambrogio e Carlo della nazione lombarda.

L’ordine ha inviato una lettera alla 93enne, in cui si chiede di corrispondere un canone molto più alto o di liberare al più presto l’abitazione, in modo da convertire l’edificio in un ricovero per missionari.

"Per me è un'onta – ha affermato la signora Giovanna ai microfoni di Canale 5 – perché la parola 'sfratto' mi distrugge, di solito è legata a chi non assolve al proprio obbligo di pagamento o a chi occupa abusivamente un appartamento"

La proposta di legge sugli sfratti

La storia della 93enne è legata alla stretta attualità, alla luce dell’esame in Parlamento del ddl su sfratti e morosità di Fdi, per permettere provvedimenti più veloci dopo due mesi di affitto non pagato, con l’obiettivo di garantire il diritto dei proprietari.

Un periodo oltre il quale, secondo la proposta, sarà possibile procedere allo sgombero entro quattro mesi, ma con la promessa di tutelare gli inquilini più vulnerabili.