"Signora, devo controllare i suoi preziosi", a Napoli un 24enne truffa un'anziana spacciandosi per carabiniere
Un 24enne è stato arrestato a Napoli per estorsione aggravata: si fingeva carabiniere per truffare una donna e sottrarle gioielli.
Un arresto e restituzione di preziosi, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato condotta nel quartiere Posillipo a Napoli. Un 24enne con precedenti è stato fermato per estorsione aggravata e possesso di segni distintivi contraffatti, dopo aver raggirato una donna fingendosi carabiniere.
- L'intervento a Napoli
- Il controllo e la scoperta dei preziosi
- La testimonianza della vittima
- Il modus operandi del truffatore
- L’arresto e la restituzione dei beni
L’intervento a Napoli
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti dei Commissariati San Ferdinando e Posillipo hanno sorpreso il giovane mentre usciva da un palazzo del quartiere Posillipo di Napoli.
Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato riconosciuto dagli agenti come possibile autore di una precedente truffa.
Il controllo e la scoperta dei preziosi
Durante il controllo, il 24enne è stato trovato in possesso di una borsa contenente denaro contante, orologi e diversi monili d’oro.
Alla richiesta di spiegazioni sulla provenienza degli oggetti, il giovane non ha saputo fornire risposte convincenti. Gli agenti, sospettando che fosse appena stata commessa una truffa, hanno deciso di approfondire la situazione entrando nel palazzo da cui era uscito il sospettato.
La testimonianza della vittima
All’interno dello stabile, i poliziotti hanno incontrato una donna che ha raccontato di aver appena consegnato tutti i preziosi di famiglia a un uomo.
La signora ha spiegato che poco prima era stata contattata telefonicamente da un soggetto che, fingendosi carabiniere, le aveva comunicato che un collega si sarebbe recato a casa sua per controllare i gioielli e verificare che non fossero il frutto di una rapina avvenuta il giorno precedente in una gioielleria. La donna ha aggiunto che anche il marito era stato contattato con la stessa modalità.
Il modus operandi del truffatore
Poco dopo la telefonata, il 24enne si è presentato nell’abitazione della 64enne, mostrando un falso tesserino delle forze dell’ordine.
Grazie a questo stratagemma, è riuscito a entrare in casa e a convincere la vittima a consegnargli i gioielli, minacciando che, se non fossero stati portati in caserma per la verifica, il marito sarebbe stato arrestato perché sospettato di essere coinvolto nella rapina.
L’arresto e la restituzione dei beni
Grazie alla tempestività dell’intervento, il personale della Polizia di Stato ha proceduto all’arresto del giovane per estorsione aggravata e possesso di segni distintivi contraffatti in concorso.
I preziosi sottratti sono stati recuperati e restituiti ai legittimi proprietari, ponendo così fine all’incubo vissuto dalla vittima.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.