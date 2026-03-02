Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati allontanati da Ancona con foglio di via obbligatorio dopo essere stati colti in flagranza di tentata truffa ai danni di un’automobilista. Il provvedimento, emesso dal Questore, è stato adottato per prevenire la reiterazione di simili condotte e tutelare la sicurezza pubblica. I due, residenti fuori Regione e di circa 20 anni, sono stati fermati mentre cercavano di mettere in atto la cosiddetta “truffa dello specchietto”.

Tentato raggiro ad Ancona

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Ancona ha disposto il foglio di via obbligatorio dal capoluogo per un uomo e una donna, entrambi di circa 20 anni e residenti fuori Regione.

La misura è stata adottata a seguito di un episodio avvenuto nei giorni scorsi, quando i due sono stati sorpresi mentre tentavano di mettere in atto una truffa ai danni di un’automobilista locale.

La dinamica della truffa dello specchietto

I due giovani sono stati colti in flagranza di tentata truffa, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine.

Utilizzando il noto stratagemma della “truffa dello specchietto” hanno cercato di ottenere un ingiusto profitto di circa 400 euro. La vittima è stata indotta a credere di essere responsabile del danneggiamento dello specchietto retrovisore dell’auto dei due, con la richiesta di un risarcimento immediato.

L’intervento della Polizia Locale e l’arresto

L’azione dei due è stata interrotta dall’arrivo della Polizia Locale. In quel momento l’uomo ha tentato di fuggire, urtando l’operatore che gli aveva intimato l’alt e configurando così anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Nonostante il tentativo di fuga il giovane è stato bloccato dal personale della Squadra Mobile della Questura di Ancona. Durante il controll, è stato trovato in possesso di strumenti idonei alla commissione di reati contro il patrimonio, come chiavi alterate e grimaldelli.

Le misure di prevenzione adottate

Alla luce dei fatti e considerando la pericolosità sociale dei due soggetti, la cui presenza nel territorio di Ancona non risultava giustificata da alcun interesse legittimo, il Questore Capocasa ha emesso per entrambi il foglio di via obbligatorio dal capoluogo, con divieto di ritorno per tre anni.

La violazione di questa misura di prevenzione comporta sanzioni severe, tra cui la reclusione e la multa.

La campagna informativa contro le truffe agli anziani

Per contrastare il fenomeno delle truffe ai danni delle fasce più vulnerabili la Questura di Ancona ha avviato da diversi mesi una campagna di sensibilizzazione in collaborazione con Federfarma.

Attraverso la distribuzione di brochure informative nelle farmacie della provincia, i farmacisti sono impegnati a informare e proteggere soprattutto gli anziani, illustrando le modalità più comuni con cui vengono perpetrate le truffe e fornendo consigli utili per riconoscere i segnali di pericolo e difendersi.

IPA