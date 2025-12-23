Fabrizio Corona contro Signorini dopo l'interrogatorio, "se gli prendono il telefono trovano Sodoma e Gomorra"

Fabrizio Corona torna a parlare del caso su Alfonso Signorini e lo fa dopo l’interrogatorio del 23 dicembre al Tribunale di Milano. Denunciato dal conduttore tv per revenge porn il 20 dicembre, è stato assistito, durante l’incontro con i magistrati, dall’avvocato Cristina Morrone e dal suo storico legale Ivano Chiesa: “Ho fatto i nomi ai pm, abbiamo un sacco di segnalazioni, ho più di 100 testimonianze e due denunce contro di lui“, ha dichiarato ai giornalisti dopo essere stato sentito dalla Procura. E ancora: “Se gli prendono il telefono trovano Sodoma e Gomorra”.

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona dopo l’interrogatorio

Fabrizio Corona, dopo un’interrogatorio durato circa un’ora e mezza, ha confessato ai giornalisti di aver fatto “i nomi” ai pm e di aver ricevuto diverse segnalazioni via mail: “Anche a verbale ho parlato del ‘sistema Signorini’: 3 minuti ho parlato del revenge porn e un’ora di Alfonso Signorini, di tutti i suoi giri e di tutte le sue amicizie. Ho più di cento testimonianze e sono già pronte due denunce contro di lui“.

Per quel che riguarda le presunte denunce, “devono essere depositate entrambe entro questa settimana. Medugno depositerà domani o dopodomani, e poi c’è un altro che non vi dico. Se gli prendono il cellulare a Signorini trovano Sodoma e Gomorra“.

E ancora: “Nel giro di 5 giorni gli busseranno a casa e quando gli faranno la perquisizione gli troveranno materiale allucinante“.

L’attacco a chi sta dalla parte di Signorini

Corona ha continuato ad attaccare Signorini, ma anche chi ha provato a schierarsi dalla parte del conduttore tv dopo le rivelazioni a Falsissimo: “Mi arrabbio con chi dice che faccio le cose per vendetta, io non faccio vendette contro nessuno, dopo che ho visto Signorini presentare il suo ultimo libro ho detto ‘ci vuole un bel coraggio‘ e ho cominciato a fare telefonate su telefonate. Ho recuperato questo materiale, ne ho un sacco, ho delle fotografie sue clamorose“.

Poi ha aggiunto che “il problema è che ricopre un ruolo così importante e con questo ruolo non puoi cercare di adescare dei contatti e proporgli un programma televisivo, che deve passare per dei casting e ci sono delle regole. Questo è un reato gravissimo, i ragazzi si portano nella tomba questo e soffrono, come Medugno ce ne saranno altri 10, 15 e questa cosa verrà fuori e lui pagherà per quello che fa“.

Il riferimento alla querela di Medugno

L’ex paparazzo ha poi spiegato che “nella querela di Medugno c’è un reato granitico e se dopo la querela non vanno a fargli la perquisizione io mi lego qua davanti al Tribunale“.

“Ora i pm aspettano la denuncia di Medugno per procedere e poi Signorini verrà indagato”, ha dichiarato.

E ancora: “Il caso di Medugno è triste, perché spiega esattamente il caso zero di migliaia”.

I sospetti su Signorini e il reato di revenge porn

Corona è un fiume in piena e dice che “non credo di essere stato qui (interrogato in Procura, ndr) per la mia indagine, ma per un’altra indagine che si aprirà a breve per reati gravissimi che Signorini commette da dieci anni. Dall’alto della sua supponenza mi ha denunciato per revenge porn, ha aperto un vaso di Pandora, perché loro oggi mi hanno chiamato e poi mi hanno fatto una domanda chiedendomi del reato di revenge porn, che non c’è e io verrò archiviato. Poi sono stato un’ora e passa a parlare dei reati che ha commesso Signorini”.

Quindi, la chiosa: “Io facendo questa cosa mi levo l’anima: secondo voi rischio facendo questo? Non legalmente, perché le prove le ho. Non lo faccio per soldi, perché tanto non mi servono, non li spendo. Spero di morire ammazzato, così divento un’icona“.

ANSA Fabrizio Corona arriva al Palazzo di Giustizia di Milano per l’interrogatorio

Nuovo materiale sequestrato dopo la denuncia di Alfonso Signorini

L’ANSA riporta che con l’analisi dei dispositivi informatici e i sequestri probatori nelle perquisizioni di sabato 20 dicembre a carico di Fabrizio Corona, gli investigatori della Polizia e della Polizia postale hanno acquisito anche altre foto e video non ancora mandati in onda nel suo programma su YouTube.

Le operazioni sono state coordinate dall’aggiunta Letizia Mannella e dal pm Alessandro Gobbis.

Su questo punto, l’imprenditore si è soffermato lungamente nel suo programma.

Perché Corona parla di “metodo Signorini”

L’obiettivo dello youtuber sarebbe quello di riuscire a riottenere il materiale sequestrato dalla Procura di Milano dopo la denuncia del direttore di Chi.

Inoltre, la strategia difensiva sarebbe quella di trasformare l’inchiesta a suo carico per revenge porn in un’indagine su quello che definisce il “metodo Signorini”.

Durante la puntata di Falsissimo, pubblicata il 22 dicembre dal titolo Il Prezzo del Successo parte nuova, Fabrizio Corona ha raccontato come è avvenuto il sequestro del materiale a corredo della prima registrazione della puntata del suo programma.

Il Codacons contro Signorini

Nel frattempo, il Codacons, insieme all’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, ha presentato un esposto alla Procura di Milano, all’Agcom e al Garante per la privacy, “chiedendo di fare chiarezza sulle notizie emerse nelle ultime ore”.

Si tratta di “una segnalazione formulata nell’esclusivo interesse degli utenti dei servizi media-audiovisivi, degli aspiranti partecipanti a programmi televisivi di intrattenimento e, più in generale, dell’interesse pubblico alla trasparenza, correttezza e legalità del sistema radiotelevisivo nazionale”.

Codacons e Assourt hanno chiesto di “verificare la sussistenza di eventuali ipotesi penalmente rilevanti“, ritenuto che “le circostanze rappresentate dalla stampa, ove confermate, potrebbero astrattamente evocare profili di rilievo penale, in particolare in relazione all’eventuale abuso di posizione o di relazioni di potere, alla possibile lesione della libertà di autodeterminazione della persona, nonché a condotte idonee a integrare fattispecie penalmente rilevanti”.