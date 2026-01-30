Signorini lascia Banca d'Italia "per motivi personali", Paolo Angelini direttore generale dal 31 marzo

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Scossone ai vertici della Banca d’Italia, col direttore generale Luigi Federico Signorini che ha annunciato che lascerà il proprio incarico il 31 marzo per “motivi personali”. Su proposta del Governatore, il Consiglio superiore ha nominato Paolo Angelini, attuale vice direttore generale, come nuovo direttore generale che avrà anche il ruolo di presidente dell’Ivass, subentrando proprio a Signorini. Gian Luca Trequattrini, oggi funzionario generale e segretario del Direttorio, sarà invece il nuovo vice direttore generale. Le nomine diventeranno effettive dopo il decreto di approvazione del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell’Economia.

Come un fulmine a ciel sereno, nella giornata di venerdì 30 gennaio 2026 Luigi Federico Signorini ha svelato il passo indietro in Bankitalia. Il direttore generale, infatti, ha deciso di lasciare anticipatamente il proprio incarico per “motivi personali”.

Non sono state rese note le reali motivazioni dell’addio alla banca centrale della Repubblica Italiana e al ruolo che ricopriva dal 2021.

Dalla Banca d’Italia, però, è arrivato un messaggio di vicinanza e ringraziamento a Signorini, col Governatore e il Consiglio Superiore che hanno espresso “la loro gratitudine per gli anni dedicati al servizio dell’Istituzione e gli hanno rivolto i migliori auguri per il futuro”.

