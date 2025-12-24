Signorini replica a Fabrizio Corona tramite l'avvocato Righi, la rivelazione su nuovi "elementi sorprendenti"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Arriva la replica di Alfonso Signorini a Fabrizio Corona dopo le pesanti accuse di quest’ultimo. L’avvocato dell’ex conduttore del Grande Fratello, Andrea Righi, ha esposto la versione del suo assistito che è “rammaricato ma fiducioso”. Il legale, inoltre, ha rivelato che ci saranno presto nuovi elementi sorprendenti nella vicenda.

Signorini risponde a Fabrizio Corona

Nuova puntata della querelle legale tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini. Il legale di quest’ultimo ha parlato per la prima volta della posizione del conduttore e rispedito al mittente le accuse dell’ex re dei paparazzi.

L’intervento dell’avvocato arriva dopo l’interrogatorio di Fabrizio Corona davanti ai pm di Milano che lo hanno indagato per diffusione di immagini a contenuto sessualmente esplicito.

Fabrizio Corona dopo essere stato ascoltato dai pm di Milano

Le parole dell’avvocato Andrea Righi

Alfonso Signorini è “molto rammaricato per la montagna di fango che lo ha investito” ma “estremamente determinato e fiducioso di poter presto ristabilire la verità dei fatti”, questo il preambolo dell’avvocato Righi che ha parlato al Corriere della Sera ed esposto la versione del direttore editoriale del settimanale “Chi”. “In futuro la verità potrebbe emergere anche da elementi nuovi e sorprendenti”, ha preannunciato poi.

“Mi sembra che si stia perdendo il focus su quello che, ad oggi, è l’unico reato in contestazione ovvero il revenge porn, fattispecie per la quale l’indagato non è il dottor Signorini e che punisce non solo chi diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito senza il consenso della persona interessata, ma anche chi queste immagini le abbia ricevute, dopo averle peraltro esplicitamente ed insistentemente richieste a fini divulgativi”, questo l’affondo di Righi. Il legale di Signorini, dunque, fa intendere che potrebbero essere indagati, assieme a Corona, tutti coloro che gli hanno passato le immagini. “Sul fatto che Corona abbia ricevuto da terzi le immagini che ha pubblicato non mi pare che possano sussistere dubbi”, dice.

Ma c’è di più: la posizione di Corona potrebbe aggravarsi perché “nella puntata andata in onda dopo i sequestri sono state nuovamente diffuse non solo le chat ma anche immagini sessualmente esplicite”. Inoltre, “apprendo da notizie di stampa che Corona nel corso dell’interrogatorio abbia riferito di avere un’agenzia che, dietro il pagamento di 50 o 100 mila euro si occupa di ‘procurare la possibilità di entrare al GF’: non commento, lascio a voi le conclusioni”, chiosa il legale.

Di cosa Corona ha accusato Signorini

La vicenda è ormai nota. Fabrizio Corona aveva parlato del presunto “sistema Signorini” nel suo programma “Falsissimo“ su YouTube, di fatti accusando l’ex conduttore del GF di aver chiesto favori sessuali ad aspiranti concorrenti per farli entrare nella trasmissione Mediaset.

L’avvocato Righi ha quindi depositato in Procura a Milano la querela contro Corona – iscritto nel registro degli indagati per revenge porn – che ha fatto partire l’inchiesta del sostituto procuratore Alessandro Gobbis e dell’aggiunto Letizia Mannella.

Negli ultimi giorni, la Polizia ha perquisito a Milano l’abitazione di Corona e la sede della società Velvet Cut srl, che produce “Falsissimo”, e a Cologno Monzese gli studi di produzione della Velvet. Quindi si è proceduto all’interrogatorio di Corona che ha dichiarato poi di aver risposto solo per pochi minuti alle domande sulle accuse a suo carico e, invece, di aver parlato a lungo dell’operato di Signorini.