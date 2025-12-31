Signorini rompe il silenzio su Chi dopo le accuse di Corona, il riferimento al "dare senza pretendere"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Alfonso Signorini torna a parlare pubblicamente attraverso le pagine del suo settimanale proprio mentre la Procura di Milano lo ha ufficialmente iscritto nel registro degli indagati per i reati di violenza sessuale ed estorsione. Nonostante la gravità delle accuse mosse da Antonio Medugno e l’autosospensione dai ruoli televisivi, il conduttore sceglie la via del misticismo e della bontà, parlando di doni e generosità senza mai citare direttamente lo scandalo che lo ha travolto.

Signorini rompe il silenzio su Chi

Il numero di Chi in edicola dal 31 dicembre segna il ritorno mediatico di uno degli uomini più potenti dello spettacolo italiano, ma non nel modo in cui molti si aspettavano.

Invece di una difesa accorata o di una replica puntuale alle pesanti dichiarazioni del modello napoletano, Signorini ha preferito rifugiarsi in un editoriale dai toni quasi spirituali.

Al centro della sua riflessione non ci sono le aule di giustizia o i dettagli delle chat finite agli atti, bensì la figura simbolica di un Babbo Natale moderno che si manifesta attraverso i comportamenti e non attraverso i regali materiali.

“Babbo Natale non è un uomo con la barba: è un comportamento”, scrive il direttore, cercando di spostare l’attenzione pubblica su una dimensione etica fatta di ascolto e tempo dedicato agli altri.

Signorini insiste con forza su un concetto ripetuto quasi come un mantra: bisogna dare senza calcolare e donare senza pretendere.

Il silenzio sul caso Grande Fratello Vip

Mentre il conduttore scrive di generosità e magia del dono, la realtà giudiziaria a Milano procede senza sosta.

L’iscrizione formale nel registro degli indagati è l’ultimo atto di un 2025 drammatico per il giornalista, scaturito dalla denuncia di Medugno che ha raccontato di presunte pressioni e approcci fisici non voluti per garantirsi un posto al Grande Fratello Vip.

Signorini ha scelto il silenzio assoluto sul merito del caso, lasciando che siano il suo avvocato Domenico Aiello e le carte processuali a parlare per lui.

Il messaggio su Chi appare dunque come una presa di distanza netta dalla “monnezza” – termine usato dalla sua difesa – che in queste settimane ha inquinato la sua immagine pubblica.

L’indagine interna su Signorini

La situazione rimane tuttavia estremamente delicata, non solo sul fronte penale ma anche su quello professionale.

La società Endemol Shine Italy, produttrice del reality di punta di Canale 5, ha infatti rotto gli indugi avviando verifiche interne rigorose.

L’obiettivo è quello di scandagliare ogni singolo passaggio dei casting per assicurarsi che il codice etico sia stato rispettato e che non vi siano state zone d’ombra nella selezione dei concorrenti.