Signorini vuole bloccare la puntata di Falsissimo del 26 gennaio, Corona risponde alla minaccia-denuncia

Alfonso Signorini ha chiesto al Tribunale di Milano di bloccare la puntata di “Falsissimo” del 26 gennaio. Fabrizio Corona ha pubblicato stralci dell’atto e replica, annunciando che sarà presente in aula e negando la possibilità di intraprendere trattative. Il format dovrebbe trattare una nuova denuncia, legata a fatti del 2004, e possibili nuovi coinvolgimenti.

Signorini chiede lo stop di “Falsissimo”

La controversia tra Alfonso Signorini e Fabrizio Corona prosegue nelle aule giudiziarie. Il giornalista ha infatti presentato un’istanza urgente al Tribunale di Milano, chiedendo che venga bloccata la pubblicazione della puntata di “Falsissimo” prevista per lunedì 26 gennaio su YouTube.

L’obiettivo del ricorso è impedire la diffusione del terzo e ultimo episodio del format, quello destinato a chiudere definitivamente una vicenda iniziata a metà dicembre e che ha visto contrapposti Signorini e l’ex paparazzo.

La denuncia di Corona

L’iniziativa legale non sembra impensierire il diretto interessato, che non si è mostrato intenzionato a fare un passo indietro. A rendere pubblico il contenuto dell’atto giudiziario è stato infatti lo stesso Fabrizio Corona.

Nelle scorse ore ha condiviso sui social alcuni estratti del documento notificatogli, sottolineando come Signorini abbia deciso di affidarsi alla magistratura per fermare la messa in onda del video.

Attraverso Instagram ha ribadito la propria linea, annunciando che parteciperà personalmente all’udienza fissata per giovedì 22 gennaio, durante la quale il giudice sarà chiamato a valutare se autorizzare o meno la pubblicazione della puntata finale di “Falsissimo”.

Con il suo consueto stile diretto, Corona ha scritto che non sono previste trattative, ribadendo una frase diventata ormai ricorrente nella sua esperienza da content creator su YouTube.

Di cosa parla la puntata del 26 gennaio

Resta alta l’attenzione su ciò che potrebbe emergere nel prossimo episodio di “Falsissimo”. Corona ha già anticipato la prima pagina di un’altra denuncia (dopo quella di Medugno) che, a suo dire, sarebbe stata depositata recentemente nei confronti di Signorini.

Il documento sarebbe stato firmato da un ex volto di “Uomini e Donne“, che avrebbe segnalato episodi risalenti al 2004, quindi a oltre vent’anni fa.

Inoltre, dalle anticipazioni fornite, sembra che l’inchiesta video possa allargarsi ulteriormente, coinvolgendo anche Samira Lui, ex concorrente del “Grande Fratello Vip” e oggi presenza fissa accanto a Gerry Scotti nel programma “La Ruota della Fortuna”.