Sigrfido Ranucci, attentato fatto da "uomini di camorra dalla Campania", la rivelazione di Massimo Giletti

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nuove rivelazioni sull’attentato a Sigfrido Ranucci: secondo Massimo Giletti più uomini, legati alla camorra, avrebbero agito quella sera. La Panda nera avrebbe depistato le indagini: la vettura sarebbe diversa, mentre l’esplosivo sarebbe gelatina proveniente da una cava. La pista camorristica, già emersa nelle indagini della Dda di Roma, si rafforza mentre proseguono gli accertamenti.

Giletti sull’attentato a Sigfrido Ranucci

Nuovi elementi emergono sull’attentato avvenuto il 16 ottobre scorso contro il giornalista e conduttore di “Report” Sigfrido Ranucci, quando un ordigno fu fatto esplodere davanti alla sua abitazione di Pomezia, nella zona di Campo Ascolano. La deflagrazione, avvenuta in serata, aveva distrutto l’auto del giornalista senza causare feriti.

Nel corso della trasmissione “Lo Stato delle Cose”, Massimo Giletti ha rivelato nuovi dettagli investigativi che cambierebbero in modo significativo il quadro finora emerso.

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La pista della camorra

Una delle novità più rilevanti riguarda proprio la dinamica dell’attacco, che secondo queste informazioni non sarebbe stato opera di un singolo, ma di più individui organizzati.

“Arriva un’auto, scendono degli uomini, quindi non una persona sola” ha chiarito Giletti. “Venivano dalla Campania”.

La matrice dell’attentato, secondo il conduttore, sarebbe riconducibile alla criminalità organizzata. “Lo possiamo dire, lo posso dire senza timore di che appartengono alla camorra. Quindi l’attentato fatto a Sigfrido Ranucci è un attentato di camorra”.

Si tratta di un’ipotesi già emersa nelle settimane successive all’attacco e rafforzata da elementi investigativi raccolti dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma, coordinata dal pm Carlo Villani.

In particolare, una lettera anonima arrivata alla redazione di “Report” aveva indicato possibili collegamenti tra l’attentato e ambienti della camorra, oltre a un presunto traffico di armi trattato in un’inchiesta televisiva andata in onda poco prima dell’esplosione.

L’esplosivo e l’auto

Tra le rivelazioni più significative c’è anche la natura dell’ordigno utilizzato. “La notizia vera è che intanto non era il plastico, ma è una gelatina, probabilmente presa in una cava” ha spiegato. Si tratta di un elemento tecnico non secondario, che potrebbe indicare modalità operative diverse rispetto a quelle inizialmente ipotizzate.

Anche il veicolo adoperato dagli attentatori sarebbe differente rispetto a quanto riportato nelle prime fasi delle indagini. “Il mezzo usato non è una Panda nera, quella Panda nera probabilmente ha depistato all’inizio. Non dirò di che auto si trattava perché magari ci sono persone che ci stanno ascoltando…”