Due persone sono state raggiunte da Daspo Urbano a Silanus (Nuoro), dopo i disordini e l’aggressione avvenuti nella notte di Natale. I destinatari del divieto sono stati individuati per aver acceso ed esploso fuochi artificiali e per aver minacciato gli operatori delle forze dell’ordine, dando origine a una serie di eventi che hanno richiesto l’intervento delle autorità.

Daspo Urbano a Silanus, Nuoro

Il Questore di Nuoro ha emesso il provvedimento di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (D.A.C.Ur.) nei confronti di due persone residenti a Silanus.

Il provvedimento, noto anche come “Daspo Urbano”, vieta ai destinatari di accedere e sostare nei pressi di locali pubblici e aree dove vengono somministrate bevande all’interno del Comune di Silanus per due anni. La misura è stata notificata nei giorni scorsi dal personale della Polizia di Stato.

I fatti della notte di Natale

L’origine dei provvedimenti risale alla notte di Natale, quando a Silanus sono stati accesi e fatti esplodere fuochi artificiali in modo illecito. Successivamente, gli operatori delle forze dell’ordine sono stati oggetto di minacce da parte dei responsabili, circostanza che ha portato a una situazione di disordini culminata nell’aggressione di un equipaggio del Commissariato di P.S. di Macomer.

Gli episodi hanno destato particolare preoccupazione per la sicurezza pubblica nel centro del Marghine.

Controlli straordinari e conseguenze

I provvedimenti di Daspo Urbano sono stati adottati anche a seguito dei controlli straordinari effettuati il 27 dicembre scorso.

Durante tali operazioni, la Polizia di Stato ha rinvenuto e sequestrato materiale esplodente e sostanza stupefacente, procedendo con denunce a vario titolo nei confronti dei detentori. Inoltre, è stata disposta la sospensione della licenza, ai sensi dell’articolo 100 del TULPS, di un bar situato nel centro di Silanus.

Le sanzioni previste

La violazione del divieto imposto dal Daspo Urbano comporta sanzioni severe. Nei casi più gravi, la pena può arrivare alla reclusione da 6 mesi a 2 anni e a una multa fino a 20000 euro.

Le autorità sottolineano l’importanza di tali misure per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, soprattutto in occasione di eventi che possono degenerare in episodi di violenza e illegalità.

Il contesto e le finalità del provvedimento

Il Daspo Urbano rappresenta uno strumento di prevenzione personale adottato per contrastare comportamenti che mettono a rischio la sicurezza collettiva.

Nel caso di Silanus il provvedimento è stato ritenuto necessario dopo i gravi episodi verificatisi durante la notte di Natale e i successivi controlli che hanno portato al sequestro di materiale pericoloso e sostanze illegali. L’obiettivo delle forze dell’ordine è quello di prevenire il ripetersi di simili situazioni e tutelare la tranquillità dei cittadini.

IPA