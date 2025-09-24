Silvana Damato, le rivelazioni del vicino di casa su Rosario: "L'ho vista baciarsi dal mio balcone"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il vicino di casa di Silvana Damato, l’ex tabaccaia di Milano trovata morta nel suo appartamento, ha smentito la versione di Rosario, amico della vittima che ha dichiarato di non vedere la donna da oltre un anno prima di aver saputo della sua morte. I due sarebbero stati insieme nella casa almeno fino alla scorsa primavera.

La versione del vicino di Silvana Damato

Durante un’intervista rilasciata alla trasmissione Mattino Cinque, un amico e vicino di casa di Silvana Damato ha dichiarato di aver visto più volte la donna e l’amico Rosario in atteggiamenti affettuosi sul balcone della casa dove è stato ritrovato il cadavere della donna:

Li ho visti due o tre volte. Una volta ho visto lui da solo che fumava. Un’altra ho visto che è uscita, mi ha salutato, e poi gli ha dato un bacio mentre lui è rimasto impassibile come sempre e poi ha chiuso la tapparella.

Queste dichiarazioni smentiscono Rosario, che ha più volte affermato di avere soltanto un rapporto di amicizia con la vittima.

La smentita della ricostruzione di Rosario

Il rapporto tra Silvana Damato e l’amico Rosario non è l’unica circostanza che il vicino della vittima ha messo in dubbio durante la sua intervista. L’uomo ha infatti anche parlato di quando ha visto i due l’ultima volta insieme:

L’ultima volta che l’ho visto era primavera. Non penso di ricordarmi male, magari mi sbaglio ma non credo. Lui ha anche detto di non averla mai baciata davanti a me, mentre io ricordo che l’ha baciata eccome.

Rosario ha invece affermato di aver visto Damato l’ultima volta più di un anno fa, e di averla sentita poco prima della sua morte soltanto per telefono.

La morte di Silvana Damato

Silvana Damato, 69 anni, è stata trovata morta l’8 agosto scorso a Bruzzano, in provincia di Milano, nel proprio appartamento. Si trovava nella vasca da bagno e presentava ferite profonde al collo e lividi sul volto.

La procura di Milano ha aperto un’indagine per omicidio, che rimane a carico di ignoti. Nell’abitazione non è stato trovato nessun segno di lotta. Porte e finestre erano integre.