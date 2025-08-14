Silvana Damato morta in casa a Bruzzano, 70enne trovata in bagno e dubbi sul decesso: si indaga per omicidio

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

La morte di Silvana Damato a Bruzzano (Milano) potrebbe essere stata un omicidio. A far sospettare la morte violenta sono stati i primi risultati dell’autopsia, che hanno mostrato tumefazioni agli occhi e sul volto e segni sul collo. La procura ha aperto un fascicolo sul caso ma restano ancora tanti punti interrogativi, a partire dalla porta chiusa a chiave e dalla sparizione delle chiavi.

Il giallo sulla morte di Silvana Damato

Silvana Damato è stata trovata morta, l’8 agosto, nella vasca da bagno di casa sua, al sesto piano di una palazzina popolare a Bruzzano, periferia di Milano.

Inizialmente l’ipotesi è che la donna, 70enne divorziata con una figlia e due nipoti, potesse aver avuto un malore. Dopo i risultati dell’autopsia, invece, la procura ha aperto un fascicolo in cui si indaga per omicidio.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Bruzzano, il luogo in cui abitava Silvana Damato

Silvana Damato era un’ex tabaccaia presso le rivendite della Stazione Centrale. Il giorno in cui è stata trovata morta aveva un appuntamento alla Caffetteria Sun Strac, al Parco Nord, dove era solita giocare a burraco con gli amici, a partire dalle 15.30.

Il racconto degli amici

Come riporta il Corriere della Sera, un ex camionista che abita in una palazzina davanti a quella di Damato ha raccontato che il gruppo di amici ha iniziato a preoccuparsi già verso l’una e trenta perché “al cellulare non rispondeva”.

Verso le 17, all’ennesima chiamata a vuoto, alcune persone della comitiva hanno raggiunto l’abitazione di Silvana raccontando che “la sua bici, quella con cui si spostava regolarmente, era legata alla rastrelliera, segno che era in casa”. Dei vicini avrebbero poi detto agli amici di averla vista rientrare con la busta della spesa verso mezzogiorno.

Dato che al campanello la donna non rispondeva, sono stati chiamati i pompieri, che si sono calati dal tetto per entrare.

Cosa non torna sulla morte di Silvana Damato

Silvana Damato è stata trovata nella vasca da bagno piena d’acqua, con il volto rivolto all’insù. Un primo esito dell’autopsia ha segnalato tumefazioni agli occhi e sul volto. E soprattutto segni sul collo che saranno approfonditi con ulteriori esami. Sul corpo è stato fatto anche il tossicologico e si verificherà l’eventuale presenza di acqua nei polmoni.

A insospettire gli investigatori è il fatto che la porta di casa era chiusa con più mandate, ma il suo mazzo di chiavi è stato cercato inutilmente in tutta casa. Intanto si stanno verificando le telecamere della zona e il traffico delle celle telefoniche, oltre a interrogare anche gli amici della comitiva.