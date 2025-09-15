Silvana Damato trovata morta a Bruzzano, il giallo del furto nello stesso palazzo: parlano due testimoni

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un giallo, un uomo visto mentre si addentrava in un appartamento della stessa palazzina, vetri rotti sul pavimento, una refurtiva e del sangue. Sembra che inizi a ricomporsi il puzzle della morte di Silvana Damato, l’ex tabaccaia di 69 anni trovata senza vita nel suo appartamento a Bruzzano, periferia nord di Milano. Una testimone riferisce che un uomo sarebbe stato visto arrampicarsi fino a una finestra dell’edificio, rompere il vetro e introdursi in una casa. Una casa, questa, di proprietà di una donna di 85 anni che in quel momento non era presente. Ciò sarebbe avvenuto poco prima del rinvenimento del cadavere di Silvana Damato.

L’ipotesi del ladro, parla una testimone

Durante la puntata di Mattino Cinque andata in onda lunedì 15 settembre l’inviata Benedetta Armellin ha raccolto la testimonianza di una donna, una residente della palazzina di Bruzzano dove è stato trovato il cadavere di Silvana Damato.

La donna racconta che poco prima della scoperta del corpo della 69enne un uomo sarebbe stato visto issarsi su un bidone del vetro fino ad arrampicarsi lungo una grondaia della palazzina.

Quindi il presunto ladro avrebbe raggiunto la finestra di un appartamento, quello di una donna di 85 anni. Si sarebbe ferito rompendo il vetro dell’abitazione e si sarebbe introdotto all’interno. In quel momento l’anziana non era in casa.

Il malvivente si sarebbe impossessato della copia delle chiavi custodita all’interno, che non sono ancora state recuperate. I fatti risalgono alle 16 del pomeriggio dell’8 agosto.

Le chiavi mancanti

Le telecamere di Mattino Cinque hanno raccolto la testimonianza della vittima del furto. La donna racconta che quando è rincasata si è resa conto che la chiave della porta d’ingresso non girava, quindi ha tentato con la maniglia e si è accorta che la porta era aperta.

"Ho trovato sangue da tutte le parti", racconta a proposito delle tracce ematiche lasciate dal ladro che potrebbe essersi tagliato con il vetro della finestra nell’atto di penetrare l’appartamento. Dalla stanza da letto mancava "un cofanetto con dell’oro e un altro cofanetto con dell’argento". Soprattutto, mancavano le chiavi di riserva. Anche dall’appartamento di Silvana Damato risulta mancante un mazzo di chiavi. Modalità simili, queste, che potrebbero mettere in relazione i due eventi già inseriti in un’unica data.

Il giallo di Silvana Damato a Rozzano

I fatti risalgono alle 19 dell’8 agosto. Silvana Damato, ex tabaccaia di 69 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione. L’allarme è stato dato da alcuni amici con i quali aveva un appuntamento per una partita di burraco. Questi, non vedendola arrivare e non ricevendo risposte al telefono, hanno avvertito le autorità.

Il cadavere di Silvana Damato giaceva nella vasca da bagno ancora vestita. Sul volto sono state rilevate lesioni non letali. Nell’appartamento non sono stati notati segni di effrazione. I misteri che avvolgono il caso sono numerosi, ma fra tanti emergono i dettagli sui 40 mila euro che sarebbero spariti dall’appartamento e le già citate chiavi di casa mancanti. L’autopsia non è ancora stata depositata.

Fra gli altri dettagli al vaglio degli inquirenti c’è il fatto che nella zona era noto che la vittima fosse benestante e che di recente avesse frequentato un uomo. Lo stesso, tempo prima, era stato visto da alcuni vicini nell’appartamento della donna in sua compagnia. Su questa identità ci sono pareri discordanti: alcuni parlano di un amico di vecchia data, altri di un vicino di casa e altri ancora di uno sconosciuto entrato in contatto con lei in una chat. Gli inquirenti stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona.