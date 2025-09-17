Silvana Damato trovata morta in casa a Bruzzano, tutte le piste dalle chiavi sparite al delitto passionale

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Dopo più di un mese di indagini l’omicidio di Silvana Damato resta un giallo. La donna, 69 anni, è stata trovata morta all’interno del suo appartamento a Bruzzano, nella periferia nord di Milano. Nell’abitazione non c’erano segni di effrazione e il corpo giaceva dentro la vasca da bagno con addosso gli stessi abiti che indossava dalla mattina. Tante le piste battute dagli inquirenti, dalla rapina al delitto passionale, ma il mistero si infittisce sul dettaglio delle chiavi sparite dall’interno dell’abitazione. Chi indaga sta passando al setaccio le frequentazioni dell’ex tabaccaia. Mesi prima del delitto, infatti, un’anziana aveva subito un furto nella stessa palazzina e dalla sua casa era sparito un mazzo di chiavi.

Trovata morta in casa, la pista economica

Quello della morte di Silvana Damato è un giallo della camera chiusa, o meglio un caso come Il Mistero della Camera Gialla, l’opera di Gaston Leroux pubblicata nel 1907. Tra le informazioni raccolte dagli inquirenti e certamente importanti per le indagini ci sono quelle economiche.

Silvana Damato era un ex tabaccaia ed era benestante. A Bruzzano viveva in un appartamento di proprietà e poco prima di cadere sotto i colpi del suo assassino avrebbe venduto un’altra casa.

A sua disposizione avrebbe avuto quindi una somma di denaro tale da attirare l’attenzione del killer. Secondo un servizio di Mattino Cinque andato in onda mercoledì 17 settembre, restando nel campo delle ipotesi, la 69enne potrebbe aver prestato dei soldi a qualcuno che, alla fine, avrebbe approfittato della sua disponibilità e potrebbe aver scelto di ucciderla per liberarsi dal debito, anche morale.

Il 1° settembre diversi organi di stampa – Fanpage, Corriere di Arezzo – hanno riportato che dal conto della donna vi sarebbe un ammanco di circa 50 mila euro, una somma che corrisponderebbe – scrive Il Giorno – alla cifra incassata dopo la vendita di una casa di famiglia.

La pista passionale

Come anticipato, gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire i rapporti sociali di Silvana Damato. La donna era solita usare un’app per fare il karaoke – Starmaker – in modalità partecipativa, dunque con la collaborazione di altri utenti connessi. L’ipotesi è che l’assassino della 69enne si possa nascondere tra gli utenti entrati in contatto con lei durante quei momenti di leggerezza.

Va ricordato che nell’appartamento non sono stati trovati segni di effrazione, dunque l’ex tabaccaia potrebbe aver aperto la porta al suo assassino. Non è possibile stabilire, per ora, se la donna avesse un appuntamento. Silvana Damato era divorziata e viveva da sola. Non si esclude l’esistenza di corteggiatori o dell’inizio di una nuova relazione. Inizialmente un vicino aveva indicato un uomo visto entrare nell’appartamento della 69enne, ma l’individuo ha spiegato di aver fatto visita a Silvana "un anno fa" e che la conosceva "da quarant’anni". Il giorno dell’omicidio, inoltre, stava "accompagnando al lavoro" la figlia e non si trovava a Bruzzano.

Un anno prima lo stesso uomo – che, specifica, vive in un paesino della provincia milanese – era passato per il cimitero di Bruzzano per far visita al padre in cimitero. "L’ho chiamata, era in casa, mi ha detto di salire e sono andato a trovarla e lì mi avrà visto quel signore".

Il mistero della scomparsa delle chiavi

Oltre al cadavere di Silvana, nell’appartamento non è stata riscontrata alcuna anomalia. Tranne una: quelle chiavi di casa sparite dall’appartamento e non ancora ritrovate.

Nel mese di maggio una vicina, una donna anziana di 85 anni, dopo essere rientrata a casa ha notato il caos lasciato da un ladro. Il malvivente era entrato dalla finestra e si era tagliato con il vetro. Per questo erano presenti tracce di sangue. Dalla sua abitazione, oltre a vari gioielli in oro e argento, mancava anche un mazzo di chiavi.

Il giallo di Silvana Damato

I fatti risalgono al pomeriggio dell’8 agosto. Silvana era attesa alle 13 da alcuni amici in un bar per una partita a carte. Il locale distava circa 2 km dal suo appartamento. Alle 15:30, non vedendola arrivare, la comitiva si è allarmata e ha deciso di andare a verificare. Lo riporta il Corriere della Sera.

Giunti sotto la palazzina F hanno notato che la bici della loro amica era parcheggiata, quindi hanno preso a suonare il citofono. Silvana Damato non rispondeva, quindi hanno chiamato i vigili del fuoco. Alcuni istanti dopo è stata fatta la macabra scoperta. La donna giaceva nella vasca da bagno ricolma d’acqua, con il volto all’insù. Il viso presentava ecchimosi sugli occhi e sulla fronte. Il collo presentava un taglio senza sangue. La Procura di Milano, rappresentata da Valentina Mondovì, ha aperto un fascicolo per omicidio.