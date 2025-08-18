Silvana Damato trovata morta nella vasca da bagno, la rivelazione della vicina su “chi sa e sta zitto”

Resta un mistero la morte di Silvana Damato. Trovata senza vita lo scorso 8 agosto nella vasca da bagno della sua casa in periferia di Milano, sono ancora ignote le cause della sua scomparsa. Sentita da alcuni reporter, una sua vicina di casa ha fatto intendere che qualcuno nel palazzo dove viveva possa sapere qualcosa ma non averlo ancora detto.

Silvana Damato, la rivelazione della vicina di casa

La morte di Silvana Damato è sempre più un giallo. La donna, 69enne, è stata trovata senza vita l’8 agosto nella vasca da bagno di casa sua a Bruzzano, periferia di Milano. A distanza di più di una settimana le cause della sua scomparsa sono ancora un mistero e neanche l’autopsia è riuscita a fare chiarezza.

Mentre gli investigatori seguono la pista dell’omicidio, una vicina di casa della donna ha rivelato come, secondo lei, qualcuno sappia dettagli della vicenda ma non li abbia rivelati.

ansa

L’omicidio è avvenuto a Bruzzano, periferia di Milano

Donna ritrovata senza vita a Bruzzano, le cose che non tornano

Sentita da Fanpage.it, la vicina di casa del palazzo di Bruzzano ha spiegato: “Qui qualcuno sa e sta zitto“. Poche parole che però aprono una nuova pagina in un vero e proprio delitto misterioso.

L’ipotesi iniziale era infatti che la donna, divorziata con una figlia e due nipoti, potesse aver avuto un malore. Dopo i risultati dell’autopsia, invece, la procura ha aperto un fascicolo in cui si indaga per omicidio ma restano aperte tutte le piste possibili.

La donna presentava tumefazioni agli occhi e sul volto e numerose ferite al collo (nessuna però mortale). Le cose che non tornano sono tante: Silvana è stata trovata con il volto all’insù, in biancheria intima e vestaglia, nella vasca piena di acqua; la porta dell’abitazione era chiusa a chiave a più mandate ma le stesse chiavi sembrano essere sparite.

Le parole di chi la conosceva

Silvana Damato era una ex tabaccaia presso le rivendite della Stazione Centrale, era da poco in pensione. Ogni giorno si ritrovava con gli amici per giocare a burraco e proprio questi suoi compagni di gioco, non vedendola arrivare all’appuntamento e non vedendola rispondere alle loro sollecitazioni, hanno dato l’allarme della sua scomparsa.

Uno di loro dice: “Non ho mai sentito nessuno parlare male di lei, per questo non riesco proprio a capacitarmi di come possano averle fatto questo. Qui ci conosciamo tutti e nessuno di noi ha mai avuto l’impressione che potesse trovarsi in pericolo o avesse frequentazioni particolari. Era una donna socievole, sempre col sorriso”.

Il portiere dello stabile dove viveva aggiunge: “La conosco da 10 anni e non l’ho mai vista accompagnarsi a qualcuno. Una volta a settimana arrivavano le sorelle dalla Svizzera, non aveva problemi con nessuno”.