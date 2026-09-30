Silvia Bernardocchi moglie dello chef Giancarlo Perbellini morta dopo la malattia, aveva un colangiocarcinoma

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Lutto per lo chef veronese Giancarlo Perbellini: la moglie, malata da tempo, è deceduta. Silvia Bernardocchi aveva reso pubblica la sua malattia, una forma grave di carcinoma alle vie biliari. Aveva anche affrontato un intervento di 12 ore nel quale le era stato asportato il 60% del fegato, un percorso difficile per una patologia ancora poco conosciuta. Da qui la nascita della Fondazione Colangiocarcinoma ETS, fondata a Padova nel 2025 per sostenere la ricerca sulle patologie delle vie biliari.

Morta Silvia Bernardocchi

È morta Silvia Bernardocchi, moglie dello chef Giancarlo Perbellini. Si è spenta nella mattina di mercoledì 30 settembre dopo una lunga malattia.

Nel 2024, quando il marito aveva conquistato la terza stella Michelin, Silvia aveva scoperto di avere un colangiocarcinoma, un tumore raro delle vie biliari. In un’intervista al Corriere del Veneto a dicembre 2025 aveva detto: “È una montagna ripidissima che saliremo assieme”. I due hanno affrontato il percorso insieme, anche attraverso la Fondazione Colangiocarcinoma ETS di Padova, con l’obiettivo di sostenere la ricerca sulle patologie delle vie biliari.

Silvia ne era vicepresidente e aveva raccontato: “È fondamentale sapere dove andare subito, appena qualcosa non torna. Arrivare nei centri giusti fa la differenza. La prevenzione, per me, è soprattutto informazione”.

La notizia un anno fa

Sul Corriere del Veneto Silvia Bernardocchi si era raccontata: mentre il marito vinceva la terza stella Michelin, lei stava già affrontando il tumore raro che colpisce circa 5.000 persone l’anno.

Il racconto di Silvia parte da una vacanza, da un episodio che l’aveva insospettita. Dopo un’ecografia che non mostrava nulla, aveva deciso di ripetere l’esame e da lì era partito l’approfondimento.

Spiegava che non è una malattia con segnali chiari all’inizio e per questo fare informazione significa fare prevenzione. Ha raccontato anche la complessa operazione di 12 ore con cui le avevano asportato il 60% del fegato.

Cos’è il colangiocarcinoma

Il colangiocarcinoma è un tumore delle vie biliari, una neoplasia rara ma sempre più diffusa. L’incidenza globale è cresciuta del 5-6% negli ultimi vent’anni, soprattutto in Europa e nel Nord America.

In Italia si contano circa 5.000 nuovi casi all’anno, ma resta ancora un male poco conosciuto e spesso diagnosticato troppo tardi, fattore che riduce le possibilità di cura.

Si tratta di una malattia molto aggressiva che viene solitamente diagnosticata in fase già avanzata. Nelle prime fasi infatti non provoca sintomi evidenti, anche se possono esserci segnali come ittero (colorazione giallastra della pelle), dolori addominali, perdita di peso e stanchezza, che compaiono però più spesso quando il tumore è ormai esteso.