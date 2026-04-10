Silvia Salis apre a una candidatura contro Giorgia Meloni ma resta il suo no alle primarie del centrosinistra

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Silvia Salis apre alla possibilità di candidarsi alle elezioni politiche del 2027 contro Giorgia Meloni, dichiarando che “sarebbe una bugia” affermare di escluderlo. Le sue parole arrivano dopo la sconfitta referendaria del governo e mentre cresce il suo ruolo nel centrosinistra, ma la sindaca di Genova ha sempre detto di essere contraria a partecipare alle primarie.

Chi sfida Giorgia Meloni?

In molti si aspettavano quest’ammissione da parte di Silvia Salis. In un’intervista a Bloomberg, la sindaca non esclude una possibile candidatura contro Giorgia Meloni alle elezioni politiche del 2027, sottolineando però la necessità per il centrosinistra di un progetto unitario.

Le sue dichiarazioni arrivano in un momento delicato per il governo, dopo la recente sconfitta referendaria e il calo nei sondaggi. Il suo profilo invece cresce rapidamente come possibile leader del campo progressista.

ANSA

Silvia Salis apre alle elezioni politiche 2027

“Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione” ha affermato la sindaca di Genova. “Quest’attenzione nazionale mi lusinga”.

“Sono una candidata progressista che crede fermamente che sviluppo economico e giustizia sociale possano coesistere” ha aggiunto Salis, che non ha mai lesinato critiche all’operato dell’esecutivo. “Questo governo di destra non è stato in grado di realizzare né l’uno né l’altro, rendendo infelici sia i pochi che i molti. Il che, di per sé, è già un grande risultato”.

Il no alle primarie del centrosinistra

Nonostante la disponibilità a sfidare Meloni, Salis mantiene una linea prudente e ribadisce il suo scetticismo sulle primarie, già esplicitato in altre interviste, uno strumento giudicato potenzialmente divisivo.

“Di fronte a una richiesta unificante non posso dire che non la prenderei nemmeno in considerazione, sarebbe una bugia” ha confermato Salis.

L’ascesa di Silvia Salis

Partita tra lo scetticismo di chi ne metteva in discussione l’esperienza amministrativa, l’ex martellista Silvia Salis ha saputo conquistare rapidamente la fiducia della cittadinanza genovese.

Secondo un’analisi di GenovaToday, la sua figura è riuscita a polarizzare forze diverse e vanterebbe ora un indice di gradimento vicino al 50%, registrato in città nei primi 100 giorni di mandato.

Secondo due recenti sondaggi effettuati da BiDiMedia e Telenord, questo trend è inoltre confermato e proietterebbe la sindaca direttamente nel ruolo di sfidante più credibile per la corsa a Palazzo Chigi, davanti a tutti gli altri leader dell’area progressista.