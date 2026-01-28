Silvia Salis contro Meloni per il silenzio sull'ICE, ma la sindaca insidia la premier anche nei sondaggi

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Giorgia Meloni non deve guardarsi solo da Elly Schlein e da Giuseppe Conte: cresce infatti la popolarità nei sondaggi della sindaca di Genova, Silvia Salis, ascoltata opinion leader nel campo progressista. Nell’ultima puntata di diMartedì su La7, Silvia Salis ha attaccato Giorgia Meloni accusandola di subalternità agli Usa per il silenzio sui fatti di Minneapolis che hanno visto protagonista la polizia ICE.

Salis contro Meloni: subalterna agli Usa

“Mi sembra che” la politica del Governo Meloni “sia abbastanza subalterna a quella di Trump”, ha dichiarato Silvia Salis in collegamento con la trasmissione condotta da Giovanni Floris.

“È chiaro che da un Paese come l’Italia ci si aspetterebbe una linea più europeista e meno subalterna”, ha rincarato. La prima cittadina di Genova accusa Meloni di non avere condannato “alcuni elementi che sono molto preoccupanti rispetto a quello che sta succedendo negli Stati Uniti”. Il riferimento è alle “immagini di Minneapolis” che “mettono i brividi”.

La destra italiana secondo Silvia Salis

Silvia Salis ha poi accusato Giorgia Meloni di cercare sempre un nemico da additare al proprio elettorato, per ricompattarlo: “C’è sempre un elemento comune, cioè la ricerca di un nemico. Chiaramente la differenza tra il pensiero di destra e il pensiero progressista è questo: il pensiero di destra deve alimentare una paura, quindi il nemico è sempre alle porte, c’è sempre qualcosa dal quale difendersi”.

E ancora: “Portare avanti un pensiero progressista è più complesso perché deve alimentare la speranza e non la paura”.

Senza citarlo, Salis ha parlato di quello che sociologi e psicologi sociali definiscono dinamica “In-group / Out-group”, che descrive il modo in cui le persone classificano sé stesse e gli altri in base all’appartenenza a gruppi sociali. Il gruppo “Noi” viene considerato come portatore di valori positivi, mentre il gruppo “Loro” è quello dei nemici di volta in volta da combattere, demonizzare, criminalizzare o ridicolizzare.

Il Governo Meloni e la sicurezza

Poi una stoccata alla gestione della sicurezza sotto il Governo Meloni: “Per questo Governo la sicurezza è un problema. La sicurezza è il loro più grande fallimento, perché è stato il loro cavallo di battaglia in campagna elettorale. I dati parlano chiaro e la sicurezza nelle strade è peggiorata. Hanno un atteggiamento un po’ schizofrenico nei confronti della sicurezza, perché riescono a dire che in Italia la sicurezza è migliorata da quando ci sono loro, però è peggiorata in tutte le grandi città”.

Giorgia Meloni e Silvia Salis, i sondaggi

Secondo i sondaggi elettorali Silvia Salis potrebbe essere una risorsa per la sinistra. Youtrend ha chiesto agli italiani per quale candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri voterebbero nell’ipotesi in cui alle prossime elezioni si debba scegliere anche il candidato premier.

A sinistra, il gradimento di Silvia Salis (48,2%) è superiore a quello di Elly Schlein (46,4%) come leader del campo largo.

Fra i papabili di sinistra, Silvia Salis si trova al terzo posto:

Giuseppe Conte 49,9%; Antonio Decaro 48,4%; Silvia Salis 48,2%; Paolo Gentiloni 47,2%; Elly Schlein 46,4%; Ernesto Maria Ruffini 39%.

Ma Giorgia Meloni, in ogni caso, batte tutti: il suo gradimento supera il 50%.