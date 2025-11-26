Silvia Salis contro Paola Bordilli della Lega, "ha pubblicato mie foto in costume, non può fare la morale"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Botta e risposta, nella seduta del 25 novembre del consiglio comunale, tra la sindaca di Genova, Silvia Salis, e la capogruppo della Lega, Paola Bordilli. Il terreno dello scontro è la Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il primo cittadino ha ricordato quando sui social è stata postata, dalla Lega, una sua foto in costume da bagno, senza oscurare il figlio. Motivo per cui l’opposizione non può attaccare il centrosinistra in merito agli attacchi social subiti.

Il discorso di Silvia Salis

A riportare il discorso della sindaca nella Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne è GenovaToday.

In particolare, Silvia Salis si è soffermata sul coraggio delle vittime di denunciare.

La violenza “ha svariate forme, economica, psicologica, che non tutte siamo in grado di riconoscere”, ha sottolineato il primo cittadino di Genova.

La proposta di legge

Silvia Salis ha proposto “una legge organica, come con la mafia negli anni ’90”, ribadendo l’importanza di agire a livello nazionale “perché quando lo Stato capisce che un problema è strutturale, ha l’obbligo di rispondere in modo strutturale”.

Affermazioni ritenute polemiche nei confronti del Governo.

L’attacco al centrodestra

“C’è parte della politica che preferisce fare di temi come l’educazione sessuo-affettiva un terreno fertile per opinioni tagliate con l’accetta, becero populismo e intrattenimento da operetta politica, utile solo a creare nemici immaginari e consenso facile”, l’affondo al centrodestra di Silvia Salis, nel corso del consiglio comunale del 25 novembre.

La sindaca di Genova ha poi attaccato il Governo sul mancato sostegno ai centri antiviolenza.

Per il primo cittadino di Genova non basta annunciare una proposta di legge “per introdurre il reato di femminicidio come fattispecie giuridica a sé con la pena dell’ergastolo”, bisogna essere contro la violenza di qualsiasi tipo, come quella verbale, psicologica e social.

Nella giornata del 25 novembre, Silvia Salis ha anche annunciato il progetto di educazione sessuo-affettiva in quattro scuole materne di Genova.

La replica di Paola Bordilli

GenovaToday riporta anche le parole in consiglio comunale del 25 novembre della capogruppo della Lega Paola Bordilli, che ha rivelato di aver subito insulti sessisti sui social, chiamando in causa alcune candidate del centrosinistra, all’epoca della campagna elettorale. “Fermiamoci qui – ha detto – perché questi commenti sui social non fanno bene soprattutto a noi donne”.

Se si vuole parlare di eliminazione della violenza contro le donne, in qualsiasi forma, bisogna avere lo “storico pulito”, ha replicato Silvia Salis.

Il primo cittadino ha citato degli esempi specifici, come un post della Lega dello scorso aprile in cui era stata utilizzata una sua foto in costume da bagno, senza oscurare il volto di suo figlio.