Silvia Salis critica Giorgia Meloni, "dalla prima premier del Paese dovevamo aspettarci qualcosa per le donne"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Silvia Salis stronca la risposta di Giorgia Meloni agli scontri di Milano e la punge sui diritti delle donne. In un’intervista in Tv con Lilli Gruber, la sindaca di Genova ha commentato le scene di guerriglia urbana che hanno spinto il governo a emanare un altro decreto sicurezza, ritenuto dall’esponente del campo largo insufficiente, così come tutta la politica della prima premier italiana rivolta alla sfera femminile. “Dovevamo aspettarci qualcosa, non dico qualcosa di più, qualcosa” è stato l’affondo di Salis.

Il commento sugli scontri di Milano

Ospite dell’ultima puntata di Otto e Mezzo su La7, Silvia Salis è stata interpellata sull’ottavo decreto sicurezza varato dal governo Meloni, in seguito alla devastazione degli antagonisti per le strade di Milano.

“Ricorrere continuamente ai decreti credo che dia un messaggio che sicuramente risponde alla pancia del Paese, però un messaggio sbagliato, perché noi le norme già le abbiamo e sono norme che possono funzionare, tutti questi reati sono già previsti dalla legge – è il parere della sindaca di Genova – Io credo che si sia sminuita in questi anni anche la funzione del Parlamento. In questo senso una reazione che punta sempre al decreto, che segue i fatti di cronaca, credo che sia una reazione che parla troppo alla pancia del Paese e poco strutturale e programmatica”.

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L’intervista a Silvia Salis

Alle domande di Lilli Gruber su come quale sarebbe la ricetta del centrosinistra al tema della sicurezza, Salis ha sostenuto che “le soluzioni sono più complesse, sia da mettere in campo che da spiegare. Però io faccio parte di una coalizione progressista, dobbiamo ovviamente parlare senza nessun problema delle forze di polizia, del loro importante ruolo in queste situazioni, del fatto che sia pericolosa questa deriva, ma anche di quali sono le soluzioni”.

“Io credo che non dobbiamo seguire la deriva di passare da stato sociale a stato penale, questo continuo ricorso ai decreti e parlare alla pancia del Paese non fa mai elaborare le soluzioni ed è anche sbagliato nascondersi dietro il fatto che non ci sono soldi perché non è vero che non ci sono soldi. Lo hanno dimostrato il quasi miliardo che è stato trovato per i centri in Albania, lo ha dimostrato l’azione che è stata fatta sulle accise come la sospensione del bollo” ha spiegato ancora, affrontando anche lo spauracchio della “patrimoniale”.

“Va spiegata bene perché siamo riusciti nel miracolo di far credere a persone, che magari hanno un piccolo patrimonio, che la patrimoniale incide sui loro patrimoni, queste sono misure che vanno spiegate bene” è il parere della prima cittadina.

L’affondo a Giorgia Meloni

Durante l’intervista a Otto e mezzo, Salis non si è sottratta infine al giudizio su Giorgia Meloni, criticata in maniera netta sull’assenza di interventi a favore delle donne.

“Dalla prima donna presidente del Consiglio della storia del nostro paese dovevamo aspettarci qualcosa per le donne. Non dico qualcosa di più, dico qualcosa – la stilettata alla premier della sindaca di Genova – Anche per l’attenzione che il governo dice di avere per le famiglie, per i bambini, per comunque lo stato sociale, ha perso una grande occasione per passare alla storia come la prima presidente del Consiglio Donna che ha fatto qualcosa di veramente incisivo per la vita delle donne del Paese”.