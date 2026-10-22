Silvia Salis ha spiegato perché ha dato il suo cognome al figlio, "grata a mio marito"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Silvia Salis spiega il motivo per il quale ha dato il suo cognome al figlio e come è arrivata alla decisione insieme al marito. “Gli sono molto grata“, ha dichiarato nell’intervista, facendo riferimento all’assenza del padre. Racconta anche di aver affrontato diversi pregiudizi e di aver reagito con stupore, soprattutto di fronte ai dubbi delle donne, quando queste venivano a scoprire questa loro decisione.

Perché Salis ha dato il suo cognome al figlio

Alessandro Cattelan ha intervistato, a Supernova, la sindaca di Genova Silvia Salis. Nel corso della chiacchierata sono arrivati al tema del cognome materno al figlio. “Che discussione è stata con tuo marito?”, le domanda.

Salis risponde che era stato proprio lui a farle notare la notizia sul giornale. Una novità, visto che in Italia non si poteva dare solo il cognome della madre in presenza del riconoscimento del padre.

“Mi ricordo che mio marito mi disse: ‘Ma tu pensa che passiamo interi mesi a parlare di notizie irrilevanti, quando di questo, che è un cambiamento storico per la vita delle donne, non se ne è accorto nessuno'”, racconta. Gli ha quindi detto che sarebbe stata felicissima: “Poco dopo sono rimasta incinta e lo abbiamo fatto”.

“Sono grata a mio marito”

Silvia Salis prosegue spiegando quanto è grata al marito di aver affrontato quel discorso e di aver preso quella decisione insieme, soprattutto ora che suo padre non c’è più.

“Assume un altro senso per me. Però se noi pensiamo a quante donne nella storia del mondo sono state stigmatizzate perché non potevano avere figli maschi o non avevano figli maschi, e quanto questo abbia pesato sulle eredità e sulle successioni in generale, è una cosa enorme”, sottolinea.

Ricorda un episodio legato a questo, di una famiglia con 5 figlie femmine e il padre che si era “arreso”. “Pensate alle figlie, alla moglie che è rimasta incinta 5 volte e ha avuto solo femmine”, prosegue. Sarebbero quindi nate tante bambine solo per provare ad avere il maschio. “Era un libero professionista che voleva che lo studio passasse al figlio”, dice.

La reazione delle donne

Salis racconta che è rimasta stupita, quando diceva di voler dare il suo cognome al figlio, della reazione di tante donne. Dallo spaesamento a frasi come: “Non pensi che tuo marito senta meno che sia suo figlio?”.

La domanda provocatoria, al contrario, di Salis: “Pensi che tuo figlio sia meno tuo perché ha il cognome di tuo marito?”. La sindaca di Genova racconta inoltre di quante volte a suo padre sia stato chiesto se non avesse voluto avere un figlio maschio. Il padre rispondeva di no, che era felice. ”

Noi cresciamo come donne in un ambiente così, è un sottile sottofondo con il quale cresci e sul quale devi immaginare poi la tua vita, le tue ambizioni e le tue possibilità. È dura vederti in certi ruoli o lottare per determinati diritti o posizioni, quando per tutta la vita hai sentito chiedere se voleva un figlio maschio”.