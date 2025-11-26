Silvia Salis lancia l'educazione sessuo-affettiva in 4 scuole materne di Genova per bimbi dai 3 ai 6 anni

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Partirà a gennaio 2026 il progetto voluto da Silvia Salis, sindaca di Genova, che prevederà un’ora di educazione sessuo-affettiva alla settimana, in quattro scuole materne comunali della città ligure. L’annuncio è arrivato il 25 novembre, giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne. Al progetto parteciperanno 300 bambini, tra i 3 e i 6 anni, e le rispettive famiglie attraverso degli incontri. L’iniziativa nasce in collaborazione con i centri antiviolenza Mascherona e Per non subire violenza.

La scelta di Silvia Salis sull’educazione sessuo-affettiva

Come riporta La Repubblica, il primo cittadino di Genova ha presentato il progetto parlando di “molto coraggio a sostenere che non ci sia bisogno di un’educazione affettiva nelle scuole”.

Silvia Salis ha proseguito spiegando non “dev’essere qualcosa appannaggio esclusivamente delle famiglie”, intendendo che anche la scuola deve occuparsi di un tema così delicato e complesso.

ANSA La Sindaca di Genova Silvia Salis ha presentato gli assessori della nuova Giunta

La sindaca ha, inoltre, sottolineato come da “progressista” abbia una posizione molto chiara “c’è bisogno di un’educazione affettiva per i bambini più piccoli”.

Per Silvia Salis, tra i vari aspetti della violenza di genere, c’è anche la difficoltà nel comprendere il linguaggio che viene utilizzato.

È anche responsabilità, per l’esponente del centrosinistra, dei sindaci spingere all’emancipazione delle donne in questo Paese.

Secondo il primo cittadino “dai nostri territori può partire un movimento culturale per scardinare il populismo becero che ha invaso il Paese”.

Le scuole coinvolte

Il progetto sperimentale vedrà coinvolte quattro scuole materne di Genova, frequentate dai bambini tra i 3 e i 6 anni.

Sarà inaugurato dalle scuole dell’infanzia Firpo di Sampierdarena, Mazzini di Castelletto, Monticelli al Lagaccio e Santa Sofia, nel centro storico della città ligure.

Nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito del Comune di Genova, si precisa che “il percorso non è centrato su contenuti sessuali in senso stretto, ma sulla costruzione dell’identità, sulla percezione del proprio corpo e sull’accettazione delle differenze”.

Secondo la nota “l’obiettivo dichiarato è creare uno spazio educativo che favorisca il riconoscimento di sé e dell’altro”.

Al progetto i bambini potranno partecipare solo con il consenso dei genitori.

L’attacco al centrodestra

Durante la presentazione del progetto sull’educazione sessuo-affettiva, Silvia Salis ha sottolineato come questa iniziativa sia fondamentale in questo periodo, denunciando ciò che, per lei, succede in Italia.

Per il primo cittadino si tratta di un “un piccolo passo ma grande segnale per l’aria che tira in questo Paese”.

L’esponente del centrosinistra ha specificato che “lo Stato ha la responsabilità di educare e il sindaco che ha il polso della società deve dare un segnale”.

Nella giornata del 25 novembre, durante il consiglio comunale, Silvia Salis aveva avuto uno scontro con la capogruppo della Lega Paola Bordilli.