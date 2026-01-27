Silvia Salis provoca il governo Meloni sulla sicurezza, "dicono che a Genova è peggiorata, ma non c'ero io"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La sicurezza è stata “il loro cavallo di battaglia” per poi diventare “il loro più grande fallimento“: con queste parole Silvia Salis, sindaca di Genova, provoca il governo Meloni sui dati che “parlano chiaro” quando parliamo delle grandi città.

Silvia Salis provoca il governo Meloni

Ospite a DiMartedì il 27 gennaio Silvia Salis, sindaca di Genova, risponde alle domande di Giovanni Floris sull’impegno del governo Meloni in termini di sicurezza.

Salis risponde pungente: “Il problema della sicurezza è stato il loro cavallo di battaglia durante la campagna elettorale, poi è diventato il loro più grande fallimento”.

Ancora, secondo Salis chi sta al governo si farebbe “fregio di saper gestire la sicurezza” ma “i dati parlano chiaro” e dicono che “la sicurezza nelle strade è peggiorata“.

Quindi Silvia Salis sostiene che ci sia un “atteggiamento un po’ schizofrenico” dal momento che dall’inizio del governo Meloni si porta avanti il messaggio che le città siano migliorate in termini di sicurezza, ma ciò non avviene nelle grandi città.

La sicurezza a Genova

Salis ritiene “troppo facile” attribuire le responsabilità dei problemi delle grandi città sui rispettivi sindaci “che sono quasi tutti di centrosinistra”. Quindi sposta il discorso su Genova, la città che oggi rappresenta.

“Sono usciti i dati, Genova è peggiorata, ma è peggiorata nel 2024“. Il mandato di Salis come prima cittadina del capoluogo ligure è iniziato ufficialmente il 29 maggio 2025, anche se “i presidi di Fratelli d’Italia sono riusciti ad attaccarmi anche su questo, forse perché non leggono” o “leggono i dati a modo loro”.

Il primo discorso contro il centrodestra

Sin dalla sua ascesa al soglio dell’amministrazione di Genova Silvia Salis ha ben definito il suo orientamento nei confronti del centrodestra.

Memore dei suoi trascorsi nel mondo dello sport, aveva ricordato “regole precise, c’è il fair play, il rispetto dell’avversario”, elementi che Salis non ha mai trovato nella classe politica attuale che ha accusato di “becerume“, come quando un assessore ha postato una sua foto in costume da bagno senza oscurare il volto di suo figlio. “Adesso mi aspetto maggiore rispetto”, aveva concluso.