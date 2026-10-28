Silvia Salis sfida Meloni verso le elezioni, appello alla sinistra: "Ce la facciamo, vento di speranza"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Silvia Salis suona la carica al centrosinistra verso le elezioni. La sindaca di Genova ha lanciato la sfida al governo commentando i provvedimenti decisi da Giorgia Meloni in reazione alle proteste e i disordini accaduti a Milano, ma anche le ultime sconfitte delle destre nei Paesi andati al voto, dal Brasile alla Serbia.

L’intervista a Silvia Salis

Intervistata da Giovanni Floris e Marcello Sorgi nell’ultima puntata di DiMartedì, Silvia Salis ha espresso il suo pensiero sulle manifestazioni e le proteste andate in scena in tutta Italia, criticando fortemente la soluzione dell’approvazione di un nuovo decreto sicurezza da parte del Governo.

“Il tema è l’idea di uno Stato che vive sempre in emergenza, quindi sempre un nuovo nemico, sempre un nuovo pericolo. Il decreto serve ad alimentare questo tema – ha affermato – È evidente che in questo modo, col decreto, si silenzia una parte di richieste che vengono dal Paese, perché noi abbiamo parlato tantissimo delle violenze, le violenze vanno condannate, ma non c’è nessun problema a farlo, bisogna farlo, le violenze sono sbagliate”.

Il commento su Youssef Siher

Sottolineando il tentativo di Giorgia Meloni di spostare l’attenzione dalle proteste additando un nemico, per Salis è quindi importante condannare le violenze, come parlare “delle richieste invece delle centinaia di migliaia di persone pacifiche che sono scese in piazza, tutti i temi che non sono stati in nessun modo approfonditi e si parlato solo dei decreti”.

“C’è sempre il nemico al quale dare non solo la colpa, ma al quale attribuire delle responsabilità che spesso sono lontanissime dal suo agire” ha detto ancora la sindaca, commentando l’accusa di istigazione a delinquere, con l’aggravante della finalità di terrorismo e violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, al gestore del canale Movimento 17 ottobre, Youssef Siher.

“Vediamo che si rimpallano più o meno sempre gli stessi titoli sempre le stesse testate, quindi noi sappiamo che c’è ovviamente un disegno nel creare questo tipo di nemici, come dicevo prima la questione dei magistrati, quindi del creare il nemico e nel distrarre l’opinione pubblica con appunto armi di distrazione di massa” ha aggiunto.

La sfida al Giorgia Meloni

Interpellata dal conduttore sulla querela minacciata dal Ignazio La Russa contro la professoressa Michela Ponzani, che aveva ricordato la manifestazione del ’73 a cui aveva preso parte il presidente del Senato in cui morì un poliziotto, Salis ha sottolineato da parte della destra di “una rivendicazione totale di quella che la propria storia, per decenni era difficile sentir parlare con certi toni di questi momenti storici mentre adesso lo vediamo c’è stato sdoganato in modo totale”.

E sul declino della destra sovranista, sconfitta con Bolsonaro in Brasile e con Vucic in Serbia, la sindaca di Genova si è sbilanciata in vista delle prossime elezioni politiche in Italia: “Ce la facciamo” ha detto lanciando la carica alla sua coalizione.

“Non vorrei avere un ottimismo insolito per il centrosinistra però mi sembra che l’ondata di populismo si stia esaurendo almeno in parte almeno in questa tornata elettorale e ci sia un vento di speranza, questo lo possiamo dire” ha affermato Salis.