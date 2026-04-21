Silvia Salis sindaca di Genova attaccata da Alan Fabbri sindaco di Ferrara, "non ha fatto un miracolo"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Alan Fabbri, sindaco di Ferrara, ha commentato l’iniziativa della sindaca Silvia Salis a Genova e si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Parlando del concerto di musica techno organizzato dall’amministrazione comunale di Genova, Fabbri ha detto che quel tipo di eventi si tiene da anni a Ferrara, ma che non hanno mai avuto la stessa risonanza mediatica, forse perché lui non fa parte “della casta della sinistra”.

Le parole di Alan Fabbri sulla sindaca di Genova Silvia Salis

Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri è stato intervistato da Radio Radio. Pur lodando l’iniziativa della sindaca di Genova Silvia Salis, in riferimento al concerto con Charlotte De Witte che ha portato circa 20mila persone in piazza Matteotti, Fabbri non ha risparmiato qualche frecciatina.

“Credo abbia dato un’ottima possibilità alla sua città, ma non ha fatto un miracolo”, ha precisato il primo cittadino leghista di Ferrara.

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Il tema della risonanza mediatica dell’evento di Genova

Nell’intervista a Radio Radio, Alan Fabbri ha ricordato che a Ferrara “questi eventi sono ormai normali” oltre ad essere più strutturati sotto diversi punti di vista, incluso quello della sicurezza.

“Noi lo facciamo già da tempo nella nostra città, l’accoglienza della politica e dei media è stata però ben diversa. E questo mi è dispiaciuto. Quando un’iniziativa è fatta bene, deve essere giudicata allo stesso modo a prescindere dal colore politico di chi la fa”, ha sottolineato Fabbri.

Secondo il sindaco di Ferrara, dietro la risonanza mediatica ottenuta dall’evento di Genova c’è “probabilmente” un progetto politico più ampio “che punta a lanciare la sindaca Silvia Salis a livelli più elevati dal punto di vista politico”. Secondo la visione di Fabbri, “qualcuno pensa che Salis possa rappresentare non solo il centrosinistra, ma anche il centro moderato”.

L’affondo di Fabbri a Salis: “Non faccio parte della casta di sinistra”

Le parole del sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, vanno contestualizzate nell’ambito delle polemiche seguite ad alcuni eventi musicali organizzati nella città. Appuntamenti che, a modo di vedere del sindaco, sono stati sempre osteggiati dall’opposizione comunale di sinistra, come successo con le polemiche per l’evento Battiti Live Spring, che si è tenuto a fine marzo ed è stato trasmesso su Canale 5.

Critiche che, ha specificato Alan Fabbri chiamando in causa eventi simili organizzati da Silvia Salis, “sono per lo più pretestuose e strumentali”. “Se l’evento lo fa Salis allora l’opposizione parla di progressismo, inclusività, uguaglianza, opportunità turistica. Se lo fa una città governata dal centrodestra, è barbarie”, le parole di Fabbri a Radio Radio.

Poi l’affondo finale, con il sindaco di Ferrara che individua il problema nel non avere il “privilegio” di “far parte di una casta di sinistra” dato che “sembra che la musica sia patrimonio solo di una parte politica”.