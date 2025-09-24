Silvia Salis sindaca di Genova minacciata di morte con una lettera piena di insulti consegnata in aeroporto

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una lettera con insulti e minacce di morte è stata inviata alla sindaca di Genova, Silvia Salis, ed è stata intercettata presso il centro postale di Genova Aeroporto. La Digos indaga e la Polizia Scientifica ha sequestrato la missiva. Solidarietà da Pd e FdI, che condannano l’atto e chiedono l’individuazione dei responsabili.

La lettera con le minacce di morte

Una lettera contenente insulti e minacce di morte, indirizzata alla sindaca di Genova, Silvia Salis, è stata intercettata nel pomeriggio di oggi – martedì 23 settembre 2025 – al centro meccanizzato postale di Genova Aeroporto.

Subito è scattato l’allarme: la Digos ha avviato le indagini per rintracciare i responsabili, mentre la Polizia Scientifica ha sequestrato il documento per effettuare accertamenti tecnici.

ANSA Inviata alla sindaca di Genova, Silvia Salis, una lettera con insulti e minacce di morte, intercettata al centro postale di Genova Aeroporto

Bisognerà attendere ora i risultati delle ricerche delle Forze dell’Ordine. Nel frattempo è però arrivata la solidarietà del mondo politico alla sindaca del capoluogo ligure.

La condanna della politica

Reazioni immediate sono arrivate trasversalmente da parte del mondo politico, con il Partito Democratico ligure e genovese che ha subito espresso solidarietà alla prima cittadina.

“Attacchi di questo tipo sono gesti indegni per una società civile e democratica, che condanniamo con forza e fermezza – scrivono dal Pd ligure – In questo momento così delicato ribadiamo il nostro sostegno alla sindaca e alla sua amministrazione”.

Anche da Fratelli d’Italia è arrivata la condanna: il coordinatore ligure Matteo Rosso ha definito la lettera “un gesto deprecabile e inammissibile”, richiamando la necessità di abbassare i toni del dibattito pubblico. Il partito ha auspicato che i responsabili siano identificati al più presto e perseguiti penalmente.

L’agenda della sindaca Silvia Salis

Nonostante la minaccia, la sindaca Silvia Salis ha confermato la sua partecipazione agli impegni istituzionali.

Questa sera sarà difatti presente al Teatro Gustavo Modena di Sampierdarena insieme all’assessore alla Cultura Giacomo Montanari per assistere al concerto del coro Amwaj, formato da giovani studenti palestinesi di Betlemme ed Hebron.

Un segnale di continuità nell’attività amministrativa, oltre che di sostegno a una causa umanitaria, nonostante l’episodio che ha colpito direttamente la sua figura pubblica e la sua vita privata.