Silvia Salis tenuta giù dal palco al Salone Nautico di Genova mentre Meloni taglia il nastro, scoppia il caso

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

All’apertura del 66° Salone Nautico di Genova la sindaca Silvia Salis non è stata chiamata sul palco per tagliare il nastro con Giorgia Meloni, Marco Bucci e Piero Formenti. Dopo le polemiche, Palazzo Chigi parla di errore organizzativo: Formenti esclude lo sgarbo, mentre Salis reagisce con toni moderati. A chiedere spiegazioni anche il Movimento 5 Stelle.

Salone Nautico di Genova, caso politico

Non era facilmente prevedibile che l’apertura della sessantaseiesima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, in programma dall’1 al 6 ottobre 2026, diventasse un caso politico.

“Galeotto” è stato il tradizionale taglio del nastro. Fra lo stupore dei più, la sindaca Silvia Salis non è stata invitata a raggiungere gli altri protagonisti della cerimonia. Sul palco infatti c’erano solo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il governatore ligure Marco Bucci e il numero uno di Confindustria Nautica, Piero Formenti.

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La reazione di Silvia Salis

La prima cittadina ha commentato scegliendo toni misurati. “Non voglio fare polemica. Vorrei solo ricordare che noi siamo in prestito alle istituzioni, le istituzioni non sono ‘nostre’. Gli incarichi che abbiamo li serviamo, non servono a noi” ha commentato. “Se l’obiettivo, come si vocifera, era quello di togliermi l’attenzione non credo sia stato raggiunto”.

La sindaca ha poi ammesso che avrebbe preferito una visita più approfondita da parte della premier, con un confronto sulle urgenze della città, considerata strategica per il Mediterraneo.

Le due si erano incrociate ai Giochi di Parigi del 2024, quando Salis era vicepresidente vicario del CONI, e non ci sarebbero stati ulteriori momenti di scambio. L’occasione del Salone Nautico non ha fatto eccezione, perché come spiega Salis, “è arrivata che ero già seduta ed è andata via che ero sempre seduta”.

Giorgia Meloni “sorpresa” dell’assenza della sindaca

Dopo l’episodio, Palazzo Chigi ha riferito che Meloni sarebbe rimasta “sorpresa e dispiaciuta nel constatare, durante la cerimonia di inaugurazione del Salone Nautico di Genova, che Silvia Salis non fosse presente sul palco”. La premier avrebbe chiesto spiegazioni a Formenti e solo in quel momento avrebbe saputo che si era trattato di una svista degli organizzatori.

Da parte sua, Bucci ha preso le distanze. “Io non ne so assolutamente nulla. Mi hanno chiamato e sono andato su”, ricordando però che da sindaco di Genova aveva sempre partecipato alla cerimonia.

A negare la (presunta) volontarietà dell’atto, Formenti ha parlato di episodio privo di intenti polemici. “Non c’era nessuno sgarbo istituzionale” ha affermato, rivendicando peraltro radici familiari di sinistra e che avrebbe “visto volentieri Salis accanto a sé, perché è lei a rendere possibile il Salone”.

Più duro il commento del M5S. Per il capogruppo al Senato Luca Pirondini, il coordinatore ligure Stefano Giordano e il capogruppo comunale Marco Mes, la scelta lascia “sconcertati” e le presenze di Meloni e Bucci, che pure si sarebbero accorti dell’assenza, “qualifica la loro ignoranza istituzionale”. La domanda, per il M5S, resta quella di chi abbia deciso e perché. Il messaggio finale è che “Genova merita rispetto”.