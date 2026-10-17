Silvia Salvatori è Eva Mameli Calvino: “I personaggi mi hanno rivelato parti di me che non conoscevo”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono donne che la storia ha finito per raccontare attraverso il nome di qualcun altro. Madri, mogli, compagne di uomini celebri, ricordate più per i legami familiari che per ciò che hanno costruito con il proprio talento. Eva Mameli Calvino è stata anche questo: una scienziata capace di affermarsi in un ambiente dominato dagli uomini, il cui nome continua tuttavia a essere associato soprattutto a quello del figlio, lo scrittore Italo Calvino. Eppure, prima di diventare madre, Eva era già una donna con una propria identità, una passione e un percorso da difendere. A interpretarla è Silvia Salvatori, protagonista del film Eva Mameli Calvino. La signora dei fiori, presentato alla Festa del Cinema di Roma. Un personaggio che l’attrice ha cercato di comprendere senza ridurlo alla dimensione familiare, riconoscendosi soprattutto nel suo rapporto con la natura. Un legame che appartiene anche alla vita di Salvatori, oggi circondata dal verde e dagli animali, lontano dal rumore della città. Nell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Silvia Salvatori ripercorre una passione per la recitazione nata durante l’infanzia e cresciuta grazie a incontri fondamentali, da Ottavia Piccolo a Gabriele Lavia, fino a Francesco Maselli. Racconta il rapporto con una famiglia profondamente legata al cinema, le esperienze che l’hanno formata e il modo in cui alcuni personaggi sono riusciti a mostrarle aspetti di sé che non conosceva. Perché, come suggerisce la sua storia, interpretare un’altra vita non significa necessariamente cambiare la propria. A volte permette semplicemente di guardarla con occhi diversi.

Qual è stato il primo aspetto di Eva a colpirla e quanto si è riconosciuta nella sua storia?

“Mi ha colpita soprattutto il modo garbato e intelligente con cui ha sfidato le convenzioni della sua epoca. Una donna nata a Sassari nel 1886, che sceglie una carriera scientifica in un ambiente quasi esclusivamente maschile e diventa madre per la prima volta a 37 anni. Possiamo immaginare quanti ostacoli abbia dovuto superare. Mi riconosco nella sua intraprendenza, nel coraggio e nell’amore per la natura. Anch’io sostengo con convinzione l’impegno per l’ambiente e condivido il suo pensiero: la natura rimedia a tutto. Dovremmo imparare a riconciliarci con essa”.

Come si racconta Eva Mameli Calvino senza ridurla al ruolo di madre di Italo Calvino?

“Mi viene in mente una sceneggiatura che lessi tempo fa. I protagonisti erano dei ragazzi, mentre le madri non avevano neppure un nome: erano semplicemente la mamma di Leonardo, quella di Antonio e così via. Era stata scritta da un uomo. Evidentemente certi pregiudizi sono ancora profondamente radicati. Dopo quell’episodio realizzai, quasi d’impulso, un cortometraggio ispirato a Quaderno proibito di Alba de Céspedes, che affronta proprio la difficoltà di riconoscersi come individui, al di là del ruolo di madre o di moglie. Quanto a Eva Mameli Calvino, mi auguro di averle restituito la sua identità e la sua grandezza. L’ho interpretata con orgoglio, cercando di lasciarla emergere in tutta la sua luce”.

Quanto è cambiata, dai tempi di Eva Mameli, la possibilità per una donna di conciliare carriera e famiglia?

“La libertà è una conquista continua e l’ambiente in cui si nasce e si cresce fa certamente la differenza. Eva è stata una pioniera. Pensiamo a una donna di fine Ottocento capace di conciliare non un semplice lavoro, ma una vera carriera scientifica con la famiglia. È un esempio straordinario, reso possibile anche dalla complicità di un marito altrettanto anticonformista”.

Eva Mameli dedicò la vita alla natura, convinta che la conoscenza potesse migliorare l’esistenza delle persone. Lei che rapporto ha con la natura? C’è un luogo nel quale sente di ritrovare se stessa?

“La conoscenza migliora la vita delle persone, ma la differenza sta nel modo in cui la elaboriamo, la interiorizziamo e la mettiamo in pratica. Vivo in montagna con quattro cani e sette gatti. Osservare la natura così da vicino mi ha aiutata a fare pace anche con gli aspetti più crudeli dell’esistenza e, allo stesso tempo, a ritrovare quelli più belli. Come sosteneva Eva Mameli Calvino, è proprio nella natura che possiamo riconciliarci con la vita”.

Nel rapporto tra Eva e suo figlio Italo Calvino convivono due modi diversi di osservare il mondo: quello scientifico e quello letterario. Quale legame riconosce tra queste due sensibilità?

“Sono due modi di guardare il mondo che, in realtà, convergono. Italo ha respirato fin dall’infanzia il senso di libertà e l’intraprendenza della madre, ma anche il rigore, l’impegno, la passione e il metodo. L’ordine con cui Eva classificava le piante, una per una, mi sembra lo stesso che suo figlio ha poi trasferito nel proprio universo narrativo”.

US: Cristiana Zoni e Cristina Scognamillo

Anche nella sua storia la famiglia ha avuto un ruolo importante. Quanto hanno influito le sue radici sulla formazione della sua sensibilità artistica?

“La famiglia e l’ambiente in cui cresciamo sono le nostre fondamenta, le radici a cui apparteniamo. La mia sensibilità artistica nasce proprio lì, tra donne molto forti, cresciute a stretto contatto con il cinema. A partire dalla mia bisnonna Ida, di cui porto il secondo nome, che negli anni Venti lavorava nel mondo cinematografico, fino a mia nonna Licia Quaglia, una delle prime sincronizzatrici del suono e montatrici. Anche mio padre è stato montatore cinematografico fino agli anni Settanta. Da queste figure ho ereditato forza, passione e indipendenza. E forse anche un pizzico di follia, quella necessaria per osservare la vita da un’angolazione diversa”.

Ricorda quando ha cominciato a sentirsi un’attrice, prima ancora che diventasse il suo mestiere?

“In realtà non ho mai dovuto capirlo, perché è sempre stato così, fin da piccolissima. Mi prenotavo persino i ruoli nelle recite scolastiche dei miei cugini. Una volta riuscii a interpretare un albero, pur di partecipare! Mi capitava anche di rimanere per settimane dentro un personaggio, magari la madre di un’amichetta che mi aveva particolarmente colpita e che continuavo a imitare, con grande preoccupazione della mia famiglia. Il primo contratto arrivò quando ero giovanissima e studiavo ancora. Lavoravo con una piccola compagnia che portava Shakespeare e Rodari nelle scuole. Fu la prima volta in cui ricevetti un compenso, ma il guadagno non era mai stato il mio obiettivo. Non ho scelto di recitare per diventare ricca o famosa. E, del resto, non è successo! Credo di essermi sempre sentita un’attrice, perché non ho mai perso la passione, la curiosità e soprattutto l’urgenza di fare questo mestiere”.

Qual è stata la difficoltà più grande nel continuare a fare questo mestiere?

“La scelta più difficile, ancora oggi, è continuare a fare questo mestiere senza una personale serenità economica e senza qualcuno accanto che possa sostenermi concretamente. Ma dalle difficoltà ho sempre imparato molto. Gli inciampi mi hanno arricchita, mi hanno portata a conoscere altri lavori e a trasferire quelle esperienze nella recitazione. Credo che sia stato proprio il mio modo di affrontare gli ostacoli a salvarmi nei momenti più complicati. Quello che ho imparato a lasciare andare, invece, è il romanticismo”.

C’è stato un incontro, con un regista, un collega o un insegnante, che ha cambiato profondamente il suo modo di intendere la recitazione?

“Il primo incontro, quello che non soltanto mi ha cambiata ma mi ha letteralmente salvato la vita, è stato con Alessandra Fraschetti, la mia mitica insegnante delle medie. Ero una ragazzina troppo irrequieta e lei seppe incanalare tutta la mia energia attraverso un metodo straordinario. Aveva capito che insegnare storia e geografia in maniera tradizionale poteva annoiare gli studenti, così inserì due ore di teatro nel programma e cominciò a mettere in scena le lezioni. È stato un incontro indimenticabile. Poi è arrivata Ottavia Piccolo, che considero la mia capocomica. Mi ha insegnato a prendermi il mio spazio sul palcoscenico, ma anche a rispettare quello degli altri e le regole del mestiere. Da un maestro come Gabriele Lavia ho imparato a non recitare, mentre Francesco Maselli, con la mia prima esperienza cinematografica, mi ha insegnato a stare davanti alla macchina da presa e a togliere tutto il superfluo. Sono stati incontri fondamentali. Più che cambiarmi, credo mi abbiano rivelata a me stessa”.

Interpretare un personaggio significa comprenderne anche le contraddizioni e gli aspetti più difficili. C’è un ruolo che l’ha portata a mettere in discussione una convinzione personale?

“Ho una natura empatica, che mi permette di entrare facilmente nelle vite altrui e, quindi, anche in quelle dei personaggi che interpreto. La parte più interessante di questo mestiere è confrontarsi con le contraddizioni e con gli aspetti più scomodi dell’essere umano. Mi costringe a interrogarmi. Non direi che i personaggi mi abbiano cambiata. Preferisco pensare che mi abbiano rivelato parti di me che non conoscevo. Credo che, dopo una certa età, non si cambi davvero: alcuni incontri riescono piuttosto a far emergere quello che siamo”.

Tra questi personaggi, Silvia, la donna che interpreta in Adagio di Stefano Sollima, sembra averla segnata in modo particolare. Per quale ragione?

“Silvia, che porta anche il mio nome, è stata un incontro molto complicato. Nel film interpreto la moglie di Cammello, il personaggio di Pierfrancesco Favino. Quel ruolo mi ha messa profondamente in crisi. Mi ha portata a riconsiderare la mia mancata maternità e a scoprire che una convinzione che avevo su me stessa era, in realtà, molto diversa da come l’avevo sempre immaginata”.

Dopo aver parlato tanto dei suoi personaggi, vorrei conoscere la Silvia che vive lontano dal set. Quanto continua ad accompagnarla la recitazione nella quotidianità?

“Quando si spengono le luci del set o del teatro, il personaggio resta ancora con me per un po’. Non è una sensazione negativa, anzi. Ho sempre l’impressione di non avergli restituito tutto quello che avrei potuto. Alla fine di ogni lavoro rifletto su quanto siamo pronti a giudicare gli altri, dimenticando quanto sia complessa la natura umana. È un mestiere che mi richiede una grande fatica, ma è una fatica che amo. La recitazione continua ad accompagnarmi anche nella quotidianità, perché sono profondamente incuriosita dalle vite degli altri e non smetto mai di osservarle e studiarle”.

E quali sono, invece, i piccoli momenti che oggi la rendono felice?

“Il caffè appena sveglia, le coccole dei miei animali e le passeggiate nel silenzio della montagna. Sono queste le gioie che mi accompagnano ogni giorno. Non sono una persona che si sente spesso felice, ma certamente serena”.

C’è un errore che, con il tempo, ha imparato a guardare diversamente?

“Vivo in mezzo agli errori! Sono anche una nostalgica, quindi torno spesso al passato e tendo a mettermi in discussione, forse persino troppo. È un aspetto del mio carattere che cerco quotidianamente di correggere, con scarsi risultati. C’è stato un episodio della mia vita privata che mi ha completamente ribaltata e che, inizialmente, ho vissuto soltanto come una sconfitta. Ma il tempo è davvero un amico gentile: permette di riguardare tutto da un’altra prospettiva. Forse le sconfitte non esistono, esistono le esperienze. Sta a noi decidere se utilizzarle per migliorare oppure restarne prigionieri”.

Eva Mameli Calvino ha lasciato un’eredità che va ben oltre i riconoscimenti ricevuti in vita. Se un giorno qualcuno dovesse raccontare la sua storia, quale aspetto di Silvia Salvatori vorrebbe che emergesse, al di là della carriera e dei ruoli interpretati?

“Prima di tutto la ringrazio per questo momento e per le sue bellissime domande, che mi hanno aperto altri miliardi di riflessioni. Eva Mameli Calvino ha lasciato un’eredità straordinaria ed è stata una pioniera dell’emancipazione femminile. A lei va il mio ringraziamento più profondo e sincero. Quanto a me, vorrei che emergesse il coraggio di una donna e di un’attrice. E che finalmente si dicesse: non è stata Silvietta, ma Silvia”.