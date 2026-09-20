Silvia Sardone è la candidata sindaca di Milano di Salvini, da Pontida il lancio nella corsa alle Comunale

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Matteo Salvini lancia Silvia Sardone come candidata sindaca di Milano. L’investitura, nell’aria da tempo dopo le primarie interne, è arrivata ufficialmente dal palco del raduno 2026 della Lega. Davanti alla base del Carroccio sul pratone di Pontida, l’eurodeputata e vicesegretaria del Carroccio si è fatta avanti per le primarie del centrodestra per decidere il candidato della coalizione che correrà per Palazzo Marino alle elezioni comunali del 2027.

Silvia Sardone candidata sindaco di Milano

Il nome della vicesegretaria federale era stato il più indicato, insieme a Matteo Salvini, nelle primarie interne della Lega indette a giugno per stabilire il candidato sindaco di Milano, in una lista di preferenze tra cui risultava anche il conduttore Mediaset Paolo Del Debbio.

La corsa a Palazzo Marino è stata però ufficializzata in occasione del raduno di Pontida 2026: “Facciamo le primarie, noi siamo pronti e ci siamo” ha annunciato Silvia Sardone dal palco.

ANSA

Il lancio di Matteo Salvini

Sul pratone leghista, l’eurodeputata, al Parlamento europeo dal 2019 e nominata vicesegretaria nel 2025, ha attaccato duramente l’amministrazione di sinistra, urlando “basta con i sindaci comunisti, con la sinistra dei centri sociali, basta con i campi rom, insicurezza e degrado. Basta con un sindaco come Beppe Sala, il peggior sindaco che ci sia mai stato”.

“Sul territorio ci siamo sempre stati. Io sono pronta e noi non corriamo per partecipare ma per vincere” ha poi aggiunto.

“Milano va liberata, Milano alza la testa da Pontida. Milano va liberata, andiamo a riprendercela” è stata la conclusione dell’intervento di Sardone.

Le primarie del centrodestra per le comunali

La candidatura è stata lanciata a Pontida da Matteo Salvini a pochi giorni di distanza dalla proposta di Forza Italia di candidare per la corsa a Palazzo Marino il sottosegretario al ministero della Difesa Matteo Perego, aprendo di fatto alle primarie per stabilire il nome ufficiale della coalizione di centrodestra.

“Da Milanese spero dall’anno prossimo di essere amministrato da un sindaco che conosce quartiere per quartiere, strada per strada, casa popolare per casa popolare la sua città. E questo sindaco non può che chiamarsi Silvia Sardone” ha dichiarato il vicepremier e ministro dei Trasporti.