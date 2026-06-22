Silvia Sardone vince primarie della Lega con Salvini per diventare sindaca di Milano, battuto pure Del Debbio

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Silvia Sardone e Matteo Salvini sono stati i due nomi più indicati nelle primarie della Lega per il nuovo sindaco di Milano. Nell’elenco di preferenze c’è anche il giornalista e conduttore televisivo Mediaset Paolo Del Debbio. Salvini ha commentato: “Sardone risorsa importante, io faccio il ministro e conto di fare il ministro”.

I risultati delle primarie della Lega per il sindaco di Milano

Si sono concluse le primarie della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano.

Questo è stato il commento di Samuele Piscina, Segretario Provinciale della Lega e Consigliere Comunale a Milano, riportato da Adnkronos: “Mentre altri decidono nelle stanze chiuse dei palazzi, la Lega come sua abitudine è scesa nelle piazze per dare la parola ai milanesi”.

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Ancora Piscina: “I milanesi hanno espresso una preferenza netta e inequivocabile per Matteo Salvini e Silvia Sardone, che risultano i più votati in assoluto“.

Tra gli altri nomi emersi dalle preferenze dei cittadini figurano quelli di Morelli, lo stesso Piscina, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi.

Le altre indicazioni arrivate dalle primarie della Lega

Oltre alle indicazioni sui nomi, le primarie hanno fornito altre indicazioni sulle esigenze dei milanesi. Piscina ha riferito: “La sicurezza è la priorità assoluta e, con oltre 3 mila agenti di Polizia Locale fra i migliori d’Italia il Comune potrebbe fare sicuramente di più, oltre alle multe. Perché non dotarli subito del Taser, come già in tanti altri Comuni?”.

Il segretario provinciale ha aggiunto ancora: “Subito dopo l’emergenza casa, con prezzi di acquisto e affitti schizzati alle stelle che stanno espellendo i giovani e le famiglie da Milano. (…) Altissima attenzione anche per l’ambiente e il contrasto al degrado. (…) Infine, la mobilità: il traffico a Milano è in continuo aumento a causa di scelte ideologiche e politiche sbagliate che hanno voluto demonizzare l’auto privata, bloccando di fatto la circolazione, a fronte di un servizio di trasporto pubblico locale che oggi si presenta inefficiente, insicuro, costoso e costantemente in ritardo”.

Il commento di Salvini sulle primarie

A margine di un sopralluogo al cantiere per la realizzazione di una nuova sede della Polizia di Stato alla caserma Montello di Milano, Matteo Salvini ha definito le primarie “un bellissimo momento di ascolto e di democrazia”.

Il leader della Lega ha aggiunto: “Sicuramente io e Silvia Sardone siamo stati quelli che hanno avuto più partecipazione, però mi sembra che siano stati indicate più di 50 persone, quindi c’è l’imbarazzo della scelta”.

Nonostante sia il più votato come candidato sindaco, Salvini ha altri progetti: ”Io sto facendo il ministro e conto di fare il ministro, Silvia Sardone è assolutamente una risorsa importante, così come altri nomi, fatti dai cittadini alle primarie: Alessandro Morelli, Verri, Piscina, poi anche nomi non Lega come Del Debbio, Parodi, Spada, Albertini stesso”.

Chi è Silvia Sardone

Silvia Sardone è europarlamentare della Lega per Salvini Premier dal 2019, oltre che vicesegretaria federale dal maggio 2025.

Laureata con lode in Giurisprudenza alla Bocconi nel 2007, ha proseguito gli studi con un dottorato in relazioni del lavoro all’Università di Modena e Reggio Emilia, poi conseguito nel 2011.

Specializzata in diritto del lavoro, ha svolto la pratica in uno studio milanese.

Ha fatto il suo ingresso in politica da giovanissima: eletta nel 2006 nel Consiglio di Zona 2 di Milano con Forza Italia, è stata poi confermata nel 2008 con il Popolo della Libertà, restando in carica fino al 2016.

Nel 2018 Silvia Sardone ha lasciato Forza Italia ed è entrata nella Lega.