Silvia Vecchiato morta a Treviso poco prima dell'esame di Maturità, voleva sostenerlo nonostante la malattia

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Silvia Vecchiato, studentessa di 19 anni del quinto anno del Liceo Artistico di Treviso, è morta il 24 giugno pochi giorni prima dell’esame di Maturità. Da mesi combatteva contro una grave malattia, che l’aveva costretta ad allontanarsi progressivamente dalla scuola e a seguire cure e terapie a casa. La giovane aveva però continuato a coltivare il desiderio di sostenere l’Esame di Stato. Nonostante le condizioni di salute sempre più difficili, aveva chiesto di restare collegata alla vita scolastica e di proseguire le attività didattiche a distanza.

Silvia Vecchiato e il legame con la scuola

Secondo quanto riportato da Polesine24, la malattia era stata diagnosticata alcuni mesi fa.

Silvia Vecchiato aveva frequentato in presenza l’inizio dell’ultimo anno scolastico, ma il peggioramento delle condizioni l’aveva poi costretta a restare a casa.

Il Liceo Artistico aveva attivato diverse modalità per permetterle di continuare il percorso di studi.

Le venivano inviati materiali, compiti e attività direttamente al domicilio.

Alcune verifiche necessarie per l’ammissione all’esame erano state organizzate anche a casa.

Anche i compagni di classe avevano mantenuto il contatto attraverso visite, fotografie, racconti della quotidianità e aggiornamenti sui progetti condivisi.

L’ammissione alla Maturità

Silvia Vecchiato era stata regolarmente ammessa all’Esame di Stato.

Non essendo riuscita a partecipare alle prime prove scritte, l’istituto aveva avviato la procedura per consentirle di sostenere l’esame nella sessione straordinaria di settembre.

La scuola confidava in un possibile miglioramento delle sue condizioni, così da permetterle di raggiungere il traguardo che desiderava da tempo.

La dirigente scolastica Sandra Messina ha ricordato il lavoro svolto insieme alla famiglia per costruire un percorso che consentisse alla ragazza di restare coinvolta nelle attività didattiche, nei limiti consentiti dalla malattia.

Il ricordo del Liceo Artistico di Treviso

Il Liceo Artistico di Treviso ha espresso il proprio dolore per la morte della studentessa con un messaggio pubblicato sul sito della scuola.

Silvia Vecchiato, la ragazza morta poco prima dell’esame di Maturità, viene ricordata come una ragazza “vivace, schietta e determinata”, capace di far sentire la propria voce e, allo stesso tempo, di regalare sorrisi e affetto a chi le stava vicino.

Nel ricordo dell’istituto emerge anche il suo lato generoso.

Compagni, docenti e personale scolastico hanno sottolineato la sua sensibilità, la disponibilità verso gli altri e la capacità di lasciare un segno nelle persone che incontrava.

Nel messaggio di addio la scuola ha scritto: “Ti ricordiamo come un esempio di coraggio, determinazione e amore per la vita. Il tuo ricordo continuerà ad accompagnarci, alla famiglia rivolgiamo il nostro più sincero abbraccio e le più sentite condoglianze”.