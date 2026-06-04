Silvio Berlusconi e Dell'Utri scollegati dalle stragi del 1993 per mancanza di prove: Marina contro la Procura

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il gip di Firenze ha archiviato l’inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993, escludendo la presenza di elementi concreti che colleghino Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri alla strategia stragista di Cosa Nostra. Dopo la decisione del giudice, Marina Berlusconi ha attaccato duramente la magistratura parlando di “pregiudizi ideologici” e di una vicenda che avrebbe alimentato per decenni sospetti infondati.

Archiviata l’inchiesta sulle stragi del 1993, i motivi

Il gip del Tribunale di Firenze Patrizia Martucci ha disposto l’archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell’Utri nell’ambito dell’inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993 avvenute a Firenze, Milano e Roma.

Il giudice ha evidenziato come manchino elementi concreti in grado di dimostrare contatti o rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e, di conseguenza, con Marcello Dell’Utri, storico collaboratore dell’ex premier.

Si tratta della sesta archiviazione arrivata dopo circa trent’anni di indagini. L’ipotesi investigativa della Direzione distrettuale antimafia di Firenze era che la campagna stragista fosse stata finalizzata a favorire l’affermazione politica di Forza Italia e l’ascesa di Berlusconi sulla scena nazionale.

Perché Dell’Utri era indagato

Dell’Utri era indagato con l’accusa di avere istigato il boss mafioso Giuseppe Graviano a organizzare gli attentati.

L’accusa era anche quella di aver svolto un ruolo nell’individuazione dei luoghi da colpire per creare un clima di paura funzionale al nuovo progetto politico.

Questa ricostruzione però è sempre respinta dalla difesa, che aveva definito tali ipotesi prive di fondamento e contestato l’attendibilità dei collaboratori di giustizia.

La reazione di Marina Berlusconi

Dopo la diffusione della notizia dell’archiviazione, Marina Berlusconi (primogenita di Silvio Berlusconi) ha parlato di una vicenda che avrebbe prodotto “trent’anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione” nei confronti del padre e di Dell’Utri.

Secondo la presidente di Fininvest, l’inchiesta sarebbe stata costruita “non con il cemento delle prove, ma con il fango del pregiudizio ideologico“.

Secondo Marina, “per mettere in piedi processi basati su accuse assurde e inverosimili è stata spesa inutilmente una quantità enorme di soldi pubblici“.

Marina Berlusconi ha inoltre ricordato come i governi guidati dal padre abbiano introdotto misure considerate centrali nella lotta alla criminalità organizzata, tra cui la stabilizzazione del carcere duro per i boss mafiosi, il primo Codice antimafia e l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati.

Marina Berlusconi sulla giustizia italiana

Marina Berlusconi ha collegato la vicenda a una più ampia riflessione sul funzionamento della giustizia italiana, parlando di una “emergenza” ancora aperta e sostenendo la necessità di affrontare questioni come la responsabilità civile dei magistrati.

“La bandiera del garantismo non può e non deve essere ammainata”, ha dichiarato, definendo l’inchiesta fiorentina l’ennesima dimostrazione delle criticità del sistema giudiziario.

La figlia dell’ex premier ha inoltre espresso sorpresa per il fatto che il decreto di archiviazione risalga al 15 gennaio e sia diventato pubblico soltanto diversi mesi dopo.

“Se l’esito fosse stato opposto, per leggerlo sui giornali ci sarebbero voluti cinque mesi o sarebbero bastate cinque ore?”, ha chiesto polemicamente.

Il commento di Tajani

Sulla vicenda è intervenuto anche il segretario nazionale di Forza Italia e vicepremier Antonio Tajani, che ha parlato di “totale estraneità” di Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri alle stragi mafiose del 1993.

Secondo Tajani, le sei archiviazioni confermerebbero l’inconsistenza dell’ipotesi accusatoria.

Il ministro degli Esteri ha criticato la durata dell’inchiesta e i tempi con cui la decisione del gip è diventata pubblica, sostenendo che la vicenda dimostri la necessità di una giustizia “giusta ed efficiente per tutti i cittadini”.