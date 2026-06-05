Silvio Berlusconi e l'archiviazione per le stragi '93, Paolo e Barbara indignati: "Sangue ribolle", "Rabbia"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dopo l’archiviazione dell’inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del ‘93, che ha escluso “contatti e rapporti diretti” tra Cosa Nostra, Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri, Paolo e Barbara Berlusconi (rispettivamente fratello e figlia dell’ex premier) hanno usato parole di fuoco contro i giudici.

I dettagli dell’archiviazione dell’inchiesta sulle stragi del ’93

Il Tribunale di Firenze ha archiviato l’inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993, escludendo “contatti e rapporti diretti” tra Cosa Nostra, Silvio Berlusconi e lo stretto collaboratore dell’ex premier Marcello Dell’Utri. Il decreto di archiviazione, come riportato da ANSA, è stato depositato dal gip Patrizia Martucci lo scorso 15 gennaio, ma dell’archiviazione si è avuto notizia solo nelle ultime ore.

Con l’archiviazione (la sesta dalla prima iscrizione nel 1996 di Berlusconi e Dell’Utri) viene meno il teorema investigativo secondo cui le stragi mafiose del 1993 a Firenze, Milano e Roma sarebbero state ispirate allo scopo di favorire l’affermazione di Forza Italia e l’ascesa di Silvio Berlusconi.

ANSA

Il commento di Paolo Berlusconi

Paolo Berlusconi, a Il Giornale, ha dichiarato: “Trent’anni di indagini… Una cosa semplicemente vergognosa. Non hanno neppure avuto l’onestà intellettuale di affermare che il fatto non sussiste, ma solo che non ci sono prove concrete”.

Secondo il fratello dell’ex premier, è “inimmaginabile accostare Silvio a queste vicende”. Ancora Paolo Berlusconi: “Ogni volta che penso a questi assurdi teoremi giudiziari, mi ribolle il sangue“.

Il retroscena svelato: “Silvio non si capacitava di come si potesse soltanto pensare a una cosa del genere. Mi diceva: ‘Questi sono pazzi!”.

Il commento di Barbara Berlusconi

La figlia di Silvio, Barbara Berlusconi, ha commentato la recente archiviazione sulle pagine di Libero Quotidiano: “Provo sollievo per l’ennesima assoluzione di mio padre, ma l’emozione dominante è la rabbia“.

Ancora Barbara Berlusconi: “Leggere che mancavano ‘elementi concreti’ fa riflettere su quanto dolore, quanto fango, quanta delegittimazione siano stati costruiti inutilmente contro di lui. Nessuno potrà mai restituire il peso umano di 30 anni di accuse infamanti“.

Cosa aveva detto Marina Berlusconi

Appena divenuta di dominio pubblico la notizia dell’archiviazione, Marina Berlusconi aveva commentato “a caldo” in alcune dichiarazioni riportate da ANSA: “I nodi da sciogliere sono tanti, a partire dall’assenza di una vera responsabilità civile dei magistrati”.

La presidente di Fininvest ha definito “insensata” la tesi secondo cui le stragi mafiose fossero state ispirate allo scopo di favorire Silvio Berlusconi e Forza Italia.