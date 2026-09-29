Silvio Berlusconi oggi avrebbe compiuto 90 anni, il ricordo di Panicucci e la cerimonia a Villa Certosa

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Silvio Berlusconi, oggi, martedì 29 settembre 2026, avrebbe compiuto 90 anni. I conduttori Mediaset Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno ricordato in tv la figura del fondatore del gruppo Fininvest, nonché ex presidente del Consiglio, che sarà celebrata con una messa privata a Villa Certosa.

Il ricordo di Silvio Berlusconi a Mattino Cinque

L’apertura di trasmissione della puntata di martedì 29 settembre di Mattino Cinque è stata dedicata al ricordo di Silvio Berlusconi.

Federica Panicucci ha detto: "Stamattina vogliamo aprire ricordando il presidente Silvio Berlusconi, che oggi avrebbe compiuto 90 anni. Verrà ricordato con una messa privata a Villa Certosa, alla presenza di tutti i figli e dei parenti più stretti, e anche noi vogliamo ricordarlo".

Francesco Vecchi ha aggiunto: "Berlusconi è stato tante cose, col centrodestra, col Milan… Per noi di Mediaset questo è un giorno un po’ speciale perché qui, con questa azienda, lui ha cambiato i destini di tante persone".

"E ha lasciato un segno importante", ha sottolineato ancora Federica Panicucci.

Vecchi ha chiosato: "E poi era un grande amico di Mattino Cinque, aveva molta stima e rispetto del pubblico che ci sta guardando".

Il servizio del Tg5 dedicato a Silvio Berlusconi

Nel giorno del suo novantesimo compleanno, anche il Tg5 ha dedicato un ampio servizio a Silvio Berlusconi.

"Per più di 30 anni è rimasto sulla scena politica e internazionale da protagonista. Ha segnato una stagione importante della Storia italiana, rimanendo nel cuore di tanti", ha ricordato il telegiornale.

E ancora: "Sono passati 3 anni dalla sua scomparsa, ma il tempo che passa non riesce a sbiadire l’immagine dell’uomo, del grande imprenditore, del grandissimo uomo di sport, dello statista che ha cambiato per sempre il nostro Paese e ha intessuto rapporti internazionali fondamentali, avendo come punto di riferimento libertà e pace".

Il ricordo è proseguito così: "La sua discesa in campo nel 1994 ha trasformato il panorama politico italiano. Fondò Forza Italia e nel giro di pochi mesi divenne presidente del Consiglio. Sarebbe tornato a Palazzo Chigi altre tre volte".

"Forse", ha aggiunto il Tg5, "il tratto più significativo della sua eredità è il rapporto che riuscì a instaurare con gran parte del Paese. Amava raccontarsi e raccontare, con aneddoti e ironia. Un comunicatore straordinario, capace di vedere cose che altri non vedevano".

La chiosa finale del servizio: "A 90 anni dalla sua nascita, Berlusconi continua a essere presente nel dibattito pubblico, non più con la sua voce, ma attraverso le sue idee, le sue imprese e le sue battaglie".

L’evento a Villa Certosa in memoria di Silvio Berlusconi

L’idea di ricordare Silvio Berlusconi a Villa Certosa nel giorno del suo novantesimo compleanno sarebbe stata di Luigi, il figlio più piccolo dell’ex premier.

Tra gli invitati, oltre ai parenti e alla compagna Marta Fascina, stando a quanto riferito da ANSA ci sarebbero anche gli amici più stretti del Cav, cioè Gianni Letta, Fedele Confalonieri, Adriano Galliani e, se la salute glielo consentirà, Marcello Dell’Utri.

In programma una messa in ricordo dell’ex presidente del Consiglio e, a seguire, un ultimo pranzo nella dimora sarda prima che la sua cessione allo sceicco Al Thani diventi definitiva.

Il messaggio di Antonio Tajani a Silvio Berlusconi

Il segretario di Forza Italia Antonio Tajani ricorderà Silvio Berlusconi a Bruxelles, in un evento al Parlamento europeo.

Su X ha scritto: "Oggi in molti festeggeremo il tuo compleanno. Sono certo che ti arriverà tutto il nostro affetto fin lassù. Nel tuo ricordo guardiamo al futuro. Per servire l’Italia, sempre con il sole in tasca. Buon compleanno, Silvio!".

L’omaggio di Matteo Salvini a Silvio Berlusconi

Sempre su X, anche Matteo Salvini ha ricordato Silvio Berlusconi.

Il messaggio del leader della Lega: "A pochi giorni dall’intitolazione dell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa in suo onore, il ricordo e l’emozione sono ancora più forti. Un grande italiano, un amico, un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro Paese. Un uomo che guardava sempre avanti, capace di anticipare i tempi, per il quale la libertà era sacra. Ci mancano il suo sorriso, la sua energia, il suo ottimismo e quella straordinaria voglia di non arrendersi mai. Buon compleanno Silvio, ovunque tu sia".

L’evento speciale a Napoli per i 90 anni di Berlusconi

Iva Zanicchi, Al Bano e Cristina D’Avena hanno affidato a un videomessaggio il loro ricordo e gli auguri a Silvio Berlusconi, nel giorno in cui avrebbe compiuto 90 anni.

I filmati saranno proiettati alla Mostra d’Oltremare di Napoli durante l’evento organizzato dal segretario regionale di Forza Italia in Campania Fulvio Martusciello e dal senatore Maurizio Gasparri. Prevista una torta tricolore con la foto dello storico momento tv in cui Berlusconi pulì la sedia su cui era seduto Marco Travaglio.