Silvio Garattini e il caldo record in Italia, allarme sui farmaci: "Attenzione alla pressione"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il grande caldo che sta interessando l’Italia potrebbe avere conseguenze sulla salute, soprattutto per chi assume farmaci contro l’ipertensione. Per questo il farmacologo Silvio Garattini invita a proteggersi dalle alte temperature, a bere molta acqua e a confrontarsi con il proprio medico per valutare eventuali modifiche alla terapia.

Silvio Garattini e il caldo record in Italia

Le temperature eccezionalmente elevate che stanno interessando gran parte del Paese richiedono particolare attenzione, soprattutto per anziani, persone fragili e pazienti in cura con determinati farmaci.

A lanciare l’allarme è Silvio Garattini, farmacologo e presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, che durante la trasmissione La volta buona su Rai1 ha fornito alcuni consigli per affrontare il caldo record in Italia.

Come riporta anche Adnkronos, Garattini ha sottolineato come le ondate di calore registrate negli ultimi giorni rappresentino un fenomeno diverso rispetto al passato.

Un caldo diverso rispetto al passato

“Questo caldo intenso è nuovo. Non è qualcosa che abbiamo già vissuto in passato”, ha spiegato, invitando i cittadini a limitare il più possibile l’esposizione nelle ore più calde della giornata.

Secondo il professore, la priorità è proteggere il cervello, uno degli organi più sensibili agli effetti delle alte temperature.

“Bisogna stare molto attenti, perché il cervello è molto sensibile e possiamo subire importanti conseguenze“, ha affermato, raccomandando di uscire soltanto quando la temperatura è più bassa e comunque adottando tutte le precauzioni necessarie.

I consigli di Garattini contro il caldo

Garattini ha ricordato inoltre che le creme solari, pur essendo fondamentali per proteggere la pelle dai raggi ultravioletti, non sono sufficienti a difendere l’organismo dagli effetti del caldo.

Per questo motivo è necessario evitare un’esposizione prolungata al sole e cercare ambienti freschi durante le ore centrali della giornata.

Tra i consigli del farmacologo c’è anche quello di prestare attenzione all’alimentazione. Una dieta ricca di frutta e verdura aiuta infatti a reintegrare liquidi e sali minerali persi con la sudorazione.

Allo stesso tempo, Garattini invita a non eccedere con il cibo: “Mangiare sempre un po’ meno di quello che ognuno di noi si sentirebbe di gustare” può contribuire a ridurre lo stress per l’organismo durante i periodi di caldo intenso.

Attenzione ai farmaci

Particolare attenzione va riservata alle persone che assumono farmaci antipertensivi.

Il caldo, infatti, favorisce la vasodilatazione e può provocare un abbassamento della pressione arteriosa. Per questo Garattini raccomanda di non modificare autonomamente la terapia ma di confrontarsi con il proprio medico curante.

“Se si assumono farmaci antipertensivi è importante rivolgersi al proprio medico e chiedere parere, potrebbe essere molto utile diminuire le dosi”, ha spiegato.

Alcolici e caffè, cosa serve sapere

Il presidente dell’Istituto Mario Negri invita inoltre a limitare il consumo di alcolici.

Pur riconoscendo il valore culturale del vino nella tradizione italiana, Garattini ricorda che l’alcol è classificato come sostanza cancerogena e che, soprattutto durante le ondate di calore, è preferibile ridurne il consumo.

Quanto al caffè, invece, il suo giudizio è positivo: secondo Garattini una tazzina di espresso contiene circa 30 milligrammi di caffeina e, grazie anche alla presenza di sostanze antiossidanti, il consumo di tre o quattro caffè al giorno può essere compatibile con uno stile di vita sano, salvo diverse indicazioni del proprio medico.