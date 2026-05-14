Silvio Garattini parla dei vegani, "hanno una serie di problemi perché non mangiano proteine animali"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Silvio Garattini torna a criticare le abitudini dei vegani: in collegamento con la trasmissione Rai La volta buona, il noto medico e divulgatore esperto di nutrizione ha risposto a un’ospite che raccontava la sua scelta di non mangiare carne. “Io non mangio animali”, ha rivendicato la signora invitata dalla padrona di casa Caterina Balivo. Alla donna, vegetariana ma non vegana, Garattini ha risposto dicendo che “i vegani, non mangiando proteine animali, hanno una serie di problemi di salute“.

Silvio Garattini sui vegani

Nel salotto di Balivo si parlava di nutrizione, argomento sempre di vasto interesse.

L’ospite invitata ha raccontato di non mangiare carne. Garattini ha specificato che “il non utilizzare la carne rossa è una buona via”.

ANSA

“Perché la carne rossa, come tutti gli affettati, rappresenta un fattore di rischio per il tumore del colon e anche per malattie cardiovascolari. Quindi va bene mangiare il meno possibile di carne rossa”, ha aggiunto il medico.

Caterina Balivo ha precisato quali fossero le abitudini della signora: niente carne o pesce, mai e per nessun motivo. “Non mangio animali”, ha confermato l’ospite.

E qui entra in gioco la differenza sostanziale fra vegetariani e vegani: “Ma essendo vegetariana mangia proteine animali, perché mangerà le uova e i latticini“, ha commentato Garattini, mentre la signora annuiva.

Garattini sul ruolo delle proteine animali

Poi la precisazione del medico: “Quello che è importante è avere proteine animali” nella propria alimentazione “e difatti questo è il problema dei vegani. I vegani, non avendo proteine animali, hanno una serie di problemi di salute che non hanno i vegetariani”.

E ancora: “Per i vegetariani va bene, basta mangiare proteine animali ed anche proteine che derivano dai legumi, che derivano da frutta e verdura”.

La dieta vegana è salutare?

Come precisano gli esperti del Gruppo San Donato, sul sito web ufficiale, con una dieta che esclude carne, pesce, ma anche latte, latticini, uova e miele, può esserci il rischio che la persona possa andare incontro a carenze di sostanze nutritive essenziali per l’organismo.

Come si legge in un articolo scritto dalla dottoressa Cristina Robba, da una parte un maggiore consumo di proteine di origine vegetale rispetto a quelle animali ha un impatto positivo sulla prevenzione di determinate patologie.

Tuttavia, viene precisato che escludere del tutto gli alimenti di origine animale può comportare gravi problematiche, come l’assunzione di una quantità insufficiente di nutrienti fondamentali.

In conclusione, la dieta vegana, se correttamente pianificata, può essere adeguata dal punto di vista nutrizionale ma chi decide di seguire tale regime alimentare farebbe bene a calibrare la sua dieta con l’aiuto di specialisti riconosciuti sulla base della propria età, dello stile di vita e dello stato di salute.