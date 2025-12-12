Silvio Garattini svela la dieta della longevità, cosa mangiare per vivere a lungo: contano anche le quantità

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Silvio Garattini, 97 anni, suggerisce che mangiare poco e con moderazione è fondamentale per la salute e la longevità: cruciale non saltare pasti, prediligendo una dieta varia ed evitando alimenti potenzialmente nocivi. Il consiglio dell’esperto è di non tralasciare di fare attività fisica impegnativa e limitare l’alcol per ridurre rischi cronici e oncologici.

La ricetta di Silvio Garattini

Per chi a tavola proprio non riesce a moderarsi, diventare centenario (o quasi) è un miraggio. A sostenerlo, forte dei suoi 97 anni, è il professor Silvio Garattini, uno dei massimi esperti italiani di farmacologia e prevenzione, che ha proposto la sua “ricetta” per la longevità.

Ospite del programma “La volta buona” su Raiuno, il fondatore e presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri ha spiegato come l’alimentazione moderata sia l’elemento chiave per tutelare la salute.

La dieta per vivere a lungo

Secondo Garattini, seguire una dieta varia ma con porzioni ridotte aiuta a ridurre i fattori di rischio per malattie croniche e oncologiche, e costituisce un pilastro dello stile di vita sano.

Purtroppo, a mancare è spesso l’educazione alimentare: “Non si parla a sufficienza del tema longevità, soprattutto nella scuola, che è sostanzialmente priva di insegnamento sulla salute” ha lamentato il professore. “Basterebbe un’ora a settimana in ogni classe, con lezioni di persone preparate e competenti”.

L’oncologo e farmacologo invita a non saltare i pasti, ma a mangiare poco e con consapevolezza: “A mezzogiorno mi bastano una spremuta d’arancia o una banana”, ha detto, sottolineando che non conta tanto quando si mangia ma quanto si consuma nell’arco della giornata, mostrandosi scettico su una pratica attualmente molto in voga come il digiuno intermittente.

Ci sono poi alimenti e alimenti, e su certi cibi bisogna mettere una croce sopra. “Il vino è cancerogeno perché contiene alcol” ha ricordato, per poi ammonire anche su “carne rossa e burro, che va sostituito con olio d’oliva”.

Chi è Silvio Garattini

Silvio Garattini è un medico, farmacologo e ricercatore italiano nato a Bergamo nel 1928. È il fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, una delle principali istituzioni scientifiche italiane nel campo della farmacologia clinica e della ricerca biomedica.

Laureato in medicina e specializzato in farmacologia, ha diretto l’istituto dal 1963 e ha pubblicato centinaia di studi su riviste internazionali, diventando un punto di riferimento nella comunità scientifica globale.

Garattini è noto non solo per il suo ruolo nella ricerca su malattie oncologiche, cardiovascolari e neurologiche, ma anche per la promozione della prevenzione e di stili di vita sani come mezzo per migliorare la salute pubblica.