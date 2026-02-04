Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cinquantenne originario del Bangladesh e residente a Napoli è indagato dopo un’operazione condotta dai Carabinieri di Avellino che ha portato al sequestro di 3.500 carte SIM e ingenti somme di denaro, nell’ambito di un’indagine sulla ricettazione di schede telefoniche intestate fittiziamente. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Avellino e si inserisce in un più ampio contesto di contrasto ai reati legati all’uso illecito delle comunicazioni elettroniche.

Indagini per ricettazione a Napoli

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri l’operazione ha preso avvio a seguito di approfondimenti investigativi condotti dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino con il supporto di reparti territorialmente competenti.

Le indagini sono scaturite da un precedente intervento che, alcuni mesi fa, aveva permesso di individuare un canale illecito di vendita online di carte SIM intestate a soggetti inesistenti.

Nel corso delle attività l’uomo, titolare di un esercizio commerciale nel settore della telefonia mobile a Napoli, è stato identificato come presunto fornitore all’ingrosso di schede telefoniche intestate fraudolentemente, principalmente a cittadini del Bangladesh.

Le perquisizioni e i sequestri

Le operazioni di polizia giudiziaria sono state eseguite sia presso il negozio di telefonia dell’indagato a Napoli sia nella sua abitazione.

Durante le perquisizioni i militari hanno rinvenuto e posto sotto sequestro numerosi dispositivi di memoria contenenti file con migliaia di passaporti del Bangladesh scannerizzati, oltre a 3.500 carte SIM di cui 192 già attivate e intestate fittiziamente.

Oltre alle schede telefoniche sono state sequestrate somme di denaro contante: 18.600 euro, 180 dollari statunitensi e 9.500 taka bangladesi, ritenute provento dell’attività illecita.

Il contesto investigativo e le finalità dell’operazione

L’attività investigativa si inserisce nel quadro delle indagini telematiche e delle attività tecniche tradizionali che l’Arma dei Carabinieri svolge quotidianamente per contrastare i reati connessi all’uso illecito delle comunicazioni elettroniche.

Il fenomeno delle SIM intestate a soggetti inesistenti è considerato uno degli strumenti più utilizzati per agevolare la commissione di reati di elevato allarme sociale, rendendo particolarmente difficoltose le successive attività di identificazione degli autori.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino, sono tuttora in corso per delineare in modo completo l’organizzazione dell’attività illecita e accertare eventuali ulteriori responsabilità.

IPA