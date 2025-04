Simba La Rue arrestato in Spagna, trapper in manette e riportato in Italia: "Non era latitante"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il trapper Simba La Rue è stato arrestato a Barcellona, in Spagna, per scontare un cumulo di pene. Su La Rue pendono le condanne a 4 anni e mezzo per un’aggressione del 2022 a Milano, a cui si aggiungono 3 anni e 9 mesi per la “faida tra trapper”. Dopo un differimento pena per motivi di salute, sarà ora trasferito in Italia.

Simba La Rue arrestato, il motivo

È stato infine arrestato a Barcellona, in Spagna, Mohamed Lamine Saida, meglio noto come il trapper Simba La Rue, destinatario di un ordine di esecuzione per un cumulo di pene legato a due sentenze definitive. “Non era latitante” ha chiarito il suo avvocato, Niccolò Vecchioni, secondo il quale la presenza in Spagna del trapper era legata a ragioni professionali.

Tra queste spicca la condanna a 4 anni e 6 mesi per l’aggressione avvenuta nel 2022 in via di Tocqueville, nel cuore della movida milanese. L’altro caso riguarda la cosiddetta “faida tra trapper“, che gli è valsa la condanna a 3 anni, 9 mesi e 10 giorni.

Fonte foto: IPA

Baby Gang e Simba La Rue

Compagno di crew e amico del trapper Baby Gang, anch’egli noto alle cronache giudiziarie, Simba verrà trasferito in Italia dopo il fermo effettuato venerdì 11 aprile dai carabinieri, per scontare le pene accumulate.

L’agguato ai senegalesi

Nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022, in via di Tocqueville, all’angolo con corso Como, l’episodio che aveva provocato il ferimento di due giovani senegalesi.

Secondo gli inquirenti, coordinati dal pm Francesca Crupi, i due ragazzi sarebbero stati vittime di un agguato organizzato da un gruppo vicino ai due trapper, culminato in una rissa davanti a un locale, durante la quale sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco, ferendoli alle gambe.

La faida tra trapper

L’altro episodio si era verificato invece il 1 marzo 2022 in via Settala, a Milano. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’assalto era stato pianificato come gesto punitivo e dimostrativo, con l’intento di umiliare un ragazzo appartenente alla crew rivale del trapper padovano Baby Touché.

Lo stesso Touché era stato aggredito, ma non aveva sporto denuncia, motivo per cui già in primo grado era caduta l’accusa di sequestro di persona a suo danno, legata a un episodio del 9 giugno 2022.

Simba La Rue, uno degli imputati, era stato a sua volta vittima di un violento agguato il 15 giugno 2022 in provincia di Bergamo, dove era stato accoltellato a una gamba, probabilmente in un’azione di ritorsione organizzata da amici di Baby Touché.

La pena differita per questioni di salute

Dopo la prima condanna definitiva, Simba La Rue aveva ottenuto il rinvio dell’ingresso in carcere per ragioni mediche, legate ai problemi persistenti alla gamba, conseguenza dell’accoltellamento subito in quell’occasione.

Quando, l’11 marzo scorso è arrivata anche la seconda condanna definitiva, era ormai chiaro che Mohamed Lamine Saida avrebbe dovuto iniziare a scontare la pena.

Diversa la posizione di Baby Gang, alias Zaccaria Mouhib, artista seguito da centinaia di migliaia di fan, spesso presente nelle classifiche musicali quanto nei dossier della magistratura. Anche per lui è arrivata a marzo una condanna definitiva (2 anni, 9 mesi e 10 giorni) in merito all’aggressione di via Tocqueville. Tuttavia, potrà presentare richiesta per l’affidamento in prova ai servizi sociali.