Simona Bortoletto investita a Fiumicino e uccisa, ipotesi femminicidio: le accuse all'ex Cristiano Maggetti

Simona Bortoletto è una 34enne investita e uccisa a Fiumicino da un’auto guidata dall’ex. Il figlio di 8 anni della donna ha raccontato che la madre, poco prima dell’incidente, aveva avuto una discussione con l’investitore Cristiano Maggetti. La dinamica dell’accaduto è ancora poco chiara, le ipotesi vanno dalla tragica fatalità al femminicidio. La vicina di casa: “Ho sentito l’impatto e le urla dei bambini”.

La morte di Simona Bortoletto

Il 23 settembre 2025 Simona Bortoletto è stata investita nella zona di Isola Sacra a Fiumicino da un’auto alla cui guida c’era il presunto ex fidanzato Cristiano Maggetti, con cui aveva cenato poco prima.

La donna è stata colpita alle spalle dalla vettura, in via Redipuglia, dove non sono presenti telecamere di videosorveglianza. Era a passeggio con il figlio di 8 anni.

Un cartellone sulla morte di Simona Bortoletto sul luogo dell’incidente

Sul caso indagano i carabinieri di Ostia coordinati dalla procura di Civitavecchia.

La donna, secondo i primi riscontri della polizia, non si sarebbe accorta di nulla. Il bambino è miracolosamente rimasto illeso.

Le testimonianze dei vicini di casa

A Dentro la notizia, una residente nella zona in cui è avvenuto l’incidente ha raccontato di aver sentito delle urla e un tonfo. Quando è scesa in strada ha trovato per terra lo specchietto della macchina.

Un’altra, invece, ha spiegato che intorno alle 21:10 si è sentito un forte boato “poi le urla di bambini che mi hanno spinta a uscire e vedere” cos’era successo.

“Il cancello era aperto e la signora era qui per terra”, ha continuato la donna indicando un muretto vicino casa rotto a causa dell’impatto dell’auto.

Alle 21:13 la residente nella casa davanti alla quale è avvenuto l’incidente ha chiamato i soccorsi dicendo “c’è una signora per terra, credo non ci sia più”. L’auto invece era sulla strada.

Le indagini su Cristiano Maggetti

Cristiano Maggetti, per il momento, è indagato per omicidio stradale ma nel suo racconto ci sarebbero diversi aspetti da chiarire. Lui continua a sostenere che si sia trattato di un tragico incidente.

Il 23 settembre l’uomo aveva cenato proprio con Simona a casa di lui con i rispettivi figli minorenni, unici testimoni oculari presenti e già sentiti dagli inquirenti.

Il figlio della vittima avrebbe parlato di un litigio che avrebbe portato la madre ad andare via da casa di Cristiano all’ora di cena. A Ore 14 Cristian Giulianelli, il miglior amico di Simona, ha detto di non credere alla tragica fatalità.

“Cristiano sostiene di essere il suo migliore amico – le parole di Giulianelli – ma giravano tante voci sul fatto che invece fossero fidanzati. E allora mi viene da pensare: come mai mandi la tua fidanzata da sola a casa, con un figlio di 8 anni, su una strada buia?”.

Da ulteriori dettagli emersi sulla relazione tra Simona e Cristiano, gli inquirenti non escludono responsabilità maggiori e quindi una possibile accusa di femminicidio.

Maggetti sarebbe risultato positivo agli accertamenti tossicologici. Ci sarebbe poi un’altra anomalia che ha portato gli investigatori a compiere una doppia perquisizione a casa dell’uomo e sul luogo di lavoro.

Sul luogo dell’incidente mancavano alcuni effetti personali di Simona.