Simona Bortoletto investita e uccisa a Fiumicino, la rivelazione della cartomante sui lividi e il cuore inciso

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Nuovi possibili elementi per fare luce sulla morte di Simona Bortoletto, la 34enne investita mentre camminava mano nella mano con il figlio di 8 anni a Fiumicino. Per l’incidente letale è indagato un amico della vittima, Cristiano Maggetti, alla guida della Smart che ha travolto la donna di spalle. I due avevano cenato insieme fino a poco prima e il bambino, rimasto illeso, avrebbe riferito di una lite tra loro proprio durante la serata. Mentre i carabinieri sono al lavoro per chiarire le circostanze della vicenda, la cartomante della 34enne ha fatto in Tv alcune rivelazioni sul rapporto tra i due.

La morte di Simona Bortoletto a Fiumicino

Gli inquirenti stanno indagando sull’eventuale legame tra la presunta lite e l’investimento, per il quale Maggetti è al momento accusato di omicidio stradale. Mentre era in auto con la figlia di 9 anni, il 34enne ha travolto l’amica che stava tornando a casa camminando a bordo strada con il figlio, intorno alle 20.30 di martedì 23 settembre.

Tutti insieme aveva appena trascorso la serata a casa dell’uomo, a cui avevano preso parte anche dei parenti. Maggetti si è fermato a soccorrere Bortoletto, che però è morta sul colpo. Dai primi esami tossicologici è risultato positivo all’alcol, oltre i limiti di legge, e nel suo sangue sarebbe stata trovata traccia anche di stupefacenti, che avrebbe assunto nei giorni precedenti.

Le indagini

Il figlio di 8 anni di Simona Bortoletto, rimasto illeso nell’incidente, è stato sentito in audizione protetta e avrebbe parlato di un litigio avvenuto poco prima a casa di Maggetti. Con i carabinieri, l’indagato ha parlato di errore alla guida e ha negato di voler investire intenzionalmente l’amica.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i due, colleghi di lavoro all’aeroporto di Fiumicino e amici di lungo corso, avrebbero avuto una relazione sentimentale. Una delle ipotesi è che l’uomo abbia cercato di fermare la donna, in un inseguimento oltre i limiti di velocità.

Qualche mese prima, l’ex compagna di Maggetti, madre delle sue due figlie, aveva presentato una denuncia per maltrattamenti, in seguito alla quale l’uomo ha dovuto indossare il braccialetto elettronico.

Le dichiarazioni della cartomante

Mentre gli inquirenti cercano di fare luce sulla relazione, la cartomante di Simona Bortoletto ha rilasciato alcune dichiarazioni che potrebbero aiutare a ricostruire il tipo di rapporto tra i due, alla trasmissione Dentro la notizia.

"Durante una videochiamata io notai dei lividi sul braccio, però io non dissi nulla – ha spiegato ai microfoni di Canale 5 – Lei spontaneamente mi disse ‘guarda qua noi giochiamo sul divano e mi ha fatto questo"

Nell’intervista al programma di Gianluigi Nuzzi, la donna ha poi aggiunto altri dettagli.

"Un giorno mi contattò inviandomi una foto del suo braccio con un cuore inciso con qualcosa di appuntito, credo – ha raccontato – Questo cuore era non sanguinante, ma penso che fosse stato fatto il giorno prima. Lei disse che glielo fece Cristiano, anzi che gliene fece due"